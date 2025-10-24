【武豊騎手推薦！】令和の今、オグリキャップファンのバイブルが、復刻版としてよみがえる！ 『白の時間　復刻版　名馬オグリキャップ引退後二十年の日々』予約開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月24日（金）より『白の時間 復刻版 名馬オグリキャップ引退後二十年の日々』（2025年12月4日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■ファン待望の復刻版！

▲1990年12月23日 有馬記念／Photo：Ritsuko Naito

今年はオグリキャップ生誕40周年。

そして、『ウマ娘 シンデレラグレイ』の盛り上がりを受けて、令和時代の今、オグリ人気が高まっています。

『白の時間』は、2011年に一周忌追悼写真集として刊行されました。

長い間、売り切れ絶版でしたが、真のオグリファンのバイブルとして、年を追うごとに希少本の価値が上がっていました。

そしてついに、発売から14年の時を経て、ファン待望の復刻版の刊行が決定いたしました！

■武豊騎手から推薦コメント！

Photo：Kazuhiro Kuramoto

引退レースに騎乗した武豊騎手から、2011年の初版に続いて、今回も推薦コメントをいただきました。

令和の今、オグリ人気が

再び高まっているようで、すごいことですね。

オグリは「宝物」のような馬でした。

復刻されたこの写真集は、

そんな想いを伝えてくれています。

■真のオグリファンの＜バイブル＞

▲1995年6月9日／Photo：Ritsuko Naito▲1996年3月22日／Photo：Ritsuko Naito▲2000年12月7日／Photo：Ritsuko Naito▲2008年11月9日／Photo：Ritsuko Naito

2010年7月に急逝した名馬オグリキャップ。

『白の時間』は、引退レースとなった有馬記念から始まり、北海道へ渡ってからの種牡馬としての生活、種牡馬を引退し本当の余生を迎えてから死の直前までの二十年に渡る姿を、サラブレッド写真家・内藤律子氏による貴重な写真で綴ります。

見どころは、年齢を重ねるごとに白くなるオグリの姿を克明に記録した写真だけでなく、周囲にいた人たちから寄せられたコメントです。

武豊騎手をはじめ、オグリと運命を共にした馬主、生産者や調教師、そして死を看取った牧場の方々からの愛情あふれるコメントひとつひとつが、読者を感動の渦に巻き込みました。

［商品概要］

■『白の時間 復刻版 名馬オグリキャップ引退後二十年の日々』

写真：内藤律子

定価：3,300円（税込）

発売予定日：2025年12月4日

判型：A4判／96ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-407076-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340707600(https://hon.gakken.jp/book/1340707600)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4054070760/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070760/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18400463/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400463/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107655484(https://7net.omni7.jp/detail/1107655484)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B06WRTQS3Z(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B06WRTQS3Z)

