TVアニメ『らんま1/2』より、ぬいパルが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

原作は、高橋留美子により『週刊少年サンデー』（小学館）において連載。累計発行部数は5500万部を突破。2024年には完全新作となるTVアニメの第1期が放送、2025年10月より第2期が放送中。

世代をまたがり根強いファンを持つ本作より、新商品が登場です。

らんま達がぬいパルに仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r104132_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぬいパル(全5種)

【価格】

各1,980円（税込）

【サイズ】

本体約12cm

※キャラクターにより異なります

【仕様】

ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)

※商品には若干の個体差がございます

【発売日】

2026年2月27日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

■TVアニメ『らんま1/2』公式サイト：https://ranma-pr.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。