IDグループ、芸術文化支援活動　イタリアでコンサートを開催

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮澤 拓哉）を含むIDグループは、サステナビリティ活動の一環として音楽家の活動支援を行っています。

2025年10月３日より、イタリア ヴィチェンツァのスキオにあるシヴィコ劇場を皮切りに、５日にはロヴィーゴにある聖母マリア・デル・ソコッルソ教会、６日にはレッジョ・エミリアにあるサン・プロスぺロ聖堂の全３か所において、コンサートを開催しました。

コンサートでは、日本のクラシックギタリスト界の巨匠である荘村清志氏と、当社グループがかねてより支援しているクラシックギタリストの河野智美氏を中心に、新イタリア合奏団と指揮者・オーボエ奏者であるハンスイェルク・シェレンベルガー氏が共演し、美しいハーモニーを奏でました。

会場となった大聖堂や教会の荘厳な建築芸術と、降りそそぐような音色の響きのコラボレーションを、お越しいただいた多くの地元のお客さまにお楽しみいただき、鳴り止まぬ拍手で大変盛況なコンサートとなりました。

IDグループは、今後もサステナビリティ活動を推進し、企業価値のさらなる向上に努めるとともに、今後も優れた芸術や文化を広める活動を継続していきます。