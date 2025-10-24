毎日を、少し特別にする一杯。広島の「The fin.」から、日常に寄り添うブレンドコーヒー「365日」が誕生しました。

株式会社 食文化

グルメ・生鮮食品のECサイトを展開する株式会社 食文化(東京都港区東麻布、代表取締役：萩原章史)は運営する「うまいもんドットコム」等において、広島のスペシャルティコーヒー専門店「The fin. ザ・フィン」と協業し特注のブレンドコーヒー「365日」のお取り寄せを開始いたしました。

“仕事や家事の合間など、毎日飲みたいコーヒー”を主題に「The fin.」の宮田光明氏がブレンドした、日常に寄り添う一杯です。

365日、毎日飲みたい。やさしく香る、王道の味わい

詳細を見る :https://www.umai-mon.com/user/collection/626

「365日ブレンド」は、ナッツやチョコレートのような甘み・まろやかさ・果実感が調和した、安心感のある王道の味わいが特徴です。

焙煎度合いはバランスの取れた「中煎り」。生豆をブレンドしてから焙煎する「プレミックス方式」を採用し、奥行きのある香りと味わいを実現しました。

使用する豆は、三産地から厳選しています

ブラジル カフェドルチェの豆は、香ばしいナッツやカカオを思わせる甘さでブレンドの基調に。

コロンビア・ナリーニョ産の豆は、マイルドでなめらかな口当たりを生み、全体のバランスを整えます。さらに、グァテマラ・アンティグア地区レタナ農園の豆が加わることで、アプリコットのような華やかな果実感と深いコクが重なり、飲むたびに心地よい余韻を残します。

それぞれの豆の個性が絶妙に響き合い、「毎日飲んでも飽きのこないコーヒー」が完成しました。

The fin.「365日ブレンド」を開発した背景について

多忙な日常のなかでも、ほんの少し立ち止まり、香りと味わいを楽しむ時間を。そんな思いから誕生したのが「365日ブレンド」です。

スペシャルティコーヒーの香りを大切にしながら、気軽に楽しめる一杯を目指しました。豆本来の風味を最大限に引き出す焙煎と、毎日の暮らしに溶け込む味わいを両立させています。

広島市のスペシャルティコーヒー専門店 The fin.ザ・フィン

「香りのアーティスト」と称される宮田光明氏が主宰する、スペシャルティコーヒーを核とした香りのコンセプトショップ。ゲイシャやブルーマウンテンなどの希少豆のほか、カフェインレス、コールドブリュー、自家焙煎ナッツなども展開しています。

“香りで日常を豊かにする”をテーマに、五感に響くコーヒー体験を提案しています。

株式会社 食文化

株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。