３ヵ月のVTuber体験プログラム「Vtuber Boot Camp」参加ライバー「宙河環」ミラティブ初配信より７９日目でスタークラスS到達

OTAGROUP株式会社


OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）はスマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」を活用して弊社が運営しているプログラム「Vtuber Boot Camp」の参加者であるライバー「宙河環」が初配信から79日目（2025年9月17日）でスタークラスSに到達したことをお知らせいたします。



Vtuber Boot Campとは



Mirrativを活用したスマホ１つで３ヶ月でVTuberの基礎を学ぶプログラム。参加費は無料で期間中は報酬分配あり、さらに条件達成でLive2DアバターやゲーミングPCプレゼント。参加者募集中。



公式ホームページ：https://vtuberbootcamp.com/




宙河 環（そらかわ めぐ）

VBC/ミラミラ所属



声良し！顔良し！運は無し！
地球侵略を目論む人畜無害な宇宙人。雑談やお歌、ゲームをしながらみんなと交信してるよ！
アンラッキーポンコツ星人をお探しの方はぜひ！宙河までご連絡ください。



コメント


まさか自分がスタークラスSという星に手を伸ばせるなんて思ってなかったです！ ここまで押し上げてくれたみんなには本当に感謝してます。



インタビュー記事


https://note.com/otagroup/n/n38f29e6501da







スタークラスとは



「ミラティブスターズ」は、ミラティブ上で収益化が可能な公認配信者制度であり、配信を通じて報酬を得ることができます。 スタークラスは、スターズになった人に与えられる特別なクラスです。DからSまでの5つのクラスがあり、クラスに応じた報酬を獲得することできます。



Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集



ミラミラの特徴


・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年9月末日時点）


・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意


・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト


・ファン向けのリアルイベントを開催予定



応募条件


・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）


・Mirrativを過去90日間配信をしていない方


・ミラティブスターズの経験がない方


※ライバー再挑戦、初心者も歓迎


※顔出しせずに配信可能


※機材はスマホだけで可能



応募方法


公式ホームページの「LINEエントリー」より受付


https://mirra-mirra.com/



応募期間


年間通じて随時募集



Mirrativとは



Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。



スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、570万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。



iOS版　https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599


Android版　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ



※ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）


※ミラミラ応募希望者は配信をしないでお待ちください



「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。


https://otagroup.co.jp