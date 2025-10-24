「不動産クラウドファンディングLSEED＃19」11月４日（火）より募集開始！

株式会社ランドネット

最新テクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」として不動産の流通、再生、運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、不動産投資クラウドファンディング『LSEED（エルシード）＃19』のファンド募集を、11月４日（火）より開始いたします。

不動産流通業界においてトップクラスの取引実績を持つランドネットが、物件選定から運用・管理まで手掛け、低リスクかつ安定した運用を実現いたします。

なお、今回の募集金額は5,000万円で、配当利回りは3.5％、運用期間は３か月で、10,000円から出資いただけます。

本ファンドでは、前回の『LSEED #18』へご応募いただいた中でご出資に至らなかった投資家の皆様へ、一般募集に先駆けた【優先応募】の機会を設けさせていただいております。今後も投資家の皆さまにとって魅力あるファンドを企画してまいります。

LSEED＃19

URL：https://lseed.landnet.co.jp/fund/2218b722-5661-4db4-87c3-be28ed62e385(https://lseed.landnet.co.jp/fund/2218b722-5661-4db4-87c3-be28ed62e385?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_19-prtimes)

URL：https://lseedinvestment.studio.site/campaign01(https://lseedinvestment.studio.site/campaign01?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_cp1-news)

【スキーム】

【ファンド詳細】

ファンド名：LSEED＃19

募集金額 ：50,000,000円

運用期間 ：３か月 2025年12月1日～2026年２月28日

予定利回り：3.5％（年利）

期中配当 ：なし（償還時分配）

募集方式 ：先着

優先劣後割合：投資家（優先出資部分）89.99％、当社（劣後出資部分）10.01％

最低出資金：10,000円

最高出資金：10,000,000円

優先募集期間：2025年11月３日(月)18：00～2025年11月４日(火)17：59

一般募集期間：2025年11月４日(火)18：00～2025年11月18日(火)17：59

分配及び払い戻し予定日：2026年３月２日

募集ページ：https://lseed.landnet.co.jp/fund/2218b722-5661-4db4-87c3-be28ed62e385(https://lseed.landnet.co.jp/fund/2218b722-5661-4db4-87c3-be28ed62e385?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_19-prtimes)

【直近のファンド（LSEED＃18の募集結果について】

2025年10月に募集したLSEED＃18は、募集金額8,424万円に対し、128.6％の１億830万円のご応募をいただきました。

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年

資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp