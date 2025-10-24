大都がカインズグループ入り

株式会社カインズ

株式会社カインズ（代表取締役社長 CEO：高家 正行 以下「カインズ」）は、資本提携関係にある株式会社大都（代表取締役：山田岳人、以下「大都」）の全株式取得に向け、基本合意を締結しました。本合意書により、大都をカインズグループに迎え入れて協業体制を敷き、カインズが持つ250以上の店舗網と大都のプロ特化EC、さらに両社のサプライヤーネットワークをフル活用することで、プロが道具や材料をストレスなく購入できる唯一無二のビジネスモデル確立を目指します。 なお、本件は現時点での合意内容をまとめたものであり、今後、デューデリジェンスなど必要な手続きを経て、正式な契約締結および株式取得の可否を決定してまいります。

両社の概要

カインズは1989年の設立以来、「商業を通して社会の発展に貢献する」ことを志に、それぞれの地域の皆様のニーズに寄り添いながら事業活動を行っています。オリジナル商品の開発へと舵を切った2007年のSPA宣言や、IT技術を活用してより快適で楽しい購買体験の実現を目指した2018年のIT小売業宣言など、小売業やホームセンターの枠にとらわれない挑戦を続けています。また、2020年には建築プロのための会員制卸売店舗「C’z PRO（シーズプロ）」を出店するなど、プロ向けの事業にも注力。店舗とサービスの展開を通して、日本のインフラを支えるプロの「今日より良い明日を創る」＝「未来創造の実現」をサポートしています。

大都は大工道具の卸問屋として創業した 1937 年以来、「日本の住まいを変えていく」をコンセプトに、工具の販売にとどまらず、DIY マーケットや住宅・インテリア産業を中心に新しいサービスを次々に展開しています。インターネット黎明期の 2002 年にオンライン通販事業に参入し、現在はBtoB (事業者向け)通販サイト「トラノテ」では建設業など現場で必要な工具や消耗品を400万点以上販売。BtoC(モール出店)では工具や塗料などDIY用品の国内最大級のECサイト「DIY FACTORY」を運営。日本の住まいを自由にすべく、取引先との国内最大級のデータ連携システムを自社開発し、工具業界のサプライチェーンプラットフォームを構築しています。

背景と目的

両社は2016年に業務提携、2017年に資本業務提携を締結して以来、それぞれのカルチャーや社風を理解し合い、共同でのワークショップ開催などを通じて、DIY文化の醸成に取り組んできました。一方、市場においては、建築などに携わる職人やプロ人材の人手不足が深刻化し、業務効率化がますます求められています。プロの「必要な道具や材料を早く、確実に手に入れたい。」というニーズへの対応を始め様々な課題を解決していく上で、この度、同じ志を持つ大都をカインズグループに迎え入れることにしました。

今後は、カインズが持つ250以上の店舗網と、大都が運営するプロ特化EC「トラノテ」が扱う400万点以上のアイテム、そして両社のサプライヤーネットワークをフル活用し、それぞれの強みであるリアルとデジタルを融合させたサービスで職人・プロ人材のニーズに応え、プロ市場における唯一無二のビジネスモデルを確立してまいります。

今後の流れ

今後、両社間での協議を重ね、最終契約の締結を目指してまいります。

【日程】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/560_1_3bc141a46e2fcb7176b434e84010f514.jpg?v=202510240558 ]

＜大都について＞

株式会社大都は、1937年創業の工具問屋をルーツに持ち、2002年にEC事業へ転換。DIY用品のECサイト「DIY FACTORY」を運営し、DIY文化の普及に貢献してきました。現在は、建築・建設・製造業の現場を支える事業者向けBtoB-ECサイト「トラノテ」を展開。400万点以上の工具・資材を迅速に提供し、業界のサプライチェーン変革を目指す、大阪発の企業です。

＜株式会社大都 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/560_2_31eacda91a0cd98c9b78a8802973181d.jpg?v=202510240558 ]

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に259店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/560_3_60a301865af4ec6f31952468fed0ce5a.jpg?v=202510240558 ]