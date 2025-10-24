大阪・関西万博で約100万ダウンロードの「EXPO2025デジタルウォレット」が、10月31日に「HashPort Wallet」としてリニューアル

株式会社HashPort

株式会社HashPort（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉田世博）は、2025年10月31日（金）より、「EXPO2025デジタルウォレット」を新ウォレットアプリ「HashPort Wallet」へリニューアルいたします。

■大阪関西万博で累計約100万ダウンロードを達成

「EXPO2025デジタルウォレット」は、大阪・関西万博に提供されたサービスとして、会期中に累計約100万ダウンロードを達成しました。

アプリストアの総合トップ100、ファイナンスカテゴリトップ10に複数回入っております。

また、利用者のアクティビティに応じてブロックチェーン上で獲得できる行動証明であるSBTは、170以上の企業・自治体・政府機関・パビリオンから600万枚以上発行されており、多くのユーザーにweb3体験の提供をしております。

■ 10月31日18時よりHashPortウォレットへリニューアル予定

「EXPO2025デジタルウォレット」は、2025年10月31日（金）より、新ウォレットアプリ「HashPort Wallet」へリニューアルいたします。なお、リニューアル作業に伴い同日18時より、サービスを一時停止させていただきます。

リニューアルに伴い、既存のEXPO2025デジタルウォレットユーザーの方々は、これまでどおり通常のログイン方法でご利用いただけます。新規ユーザーの方も、簡単なステップでご利用を開始できます。

リニューアル後の「HashPort Wallet」は、HashPortが運営を担い、ユーザーの皆様のNFT・SBTなどのデジタル資産をそのまま引き継ぎながら、ステーブルコインやポイントとの連携機能などを拡充予定です。より便利な体験をユーザーの皆様にお届けできるweb3ウォレットに進化して行きます。

■毎週100万円分のステーブルコインを山分けするWeb3クイズ

デジタル資産がもっと身近に、もっと自由に使えるようになる――

そんな新しいウォレットアプリへのリニューアルに向けて、Web3の基本を楽しく学べるクイズを実施中です！

◎10月24日（金）より、第2週がスタート！

今からでも間に合う！4問以上の正解で、新たに100万円分のステーブルコイン（USDC）を山分けでもらえます。

◎参加方法

【開催期間】10月24日（金）0:00 ～ 10月30日（木）23:59

・1日1問、Web3に関するクイズが出題されます（全7問）

・全問答える必要はありません！4問正解で山分け対象です。

詳しくは、以下のキャンペーンページをご確認ください。

URL：https://lp.expo2025-wallet.com/events/renewal_web3_quiz2.html

■登録者全員200円分もらえる新規登録＆ログインキャンペーンを実施

リニューアルを記念し、10月31日（金）より、「リニューアル記念！全員200円分もらえる！新規登録＆ログインキャンペーン」を実施いたします。

◎キャンペーン概要

期間中に「HashPort Wallet」へ新規登録または初回ログインし、対象のSBTを取得された方全員に、200円分のステーブルコイン（USDC）をプレゼントいたします。

◎対象期間

2025年10月31日（金）～2025年11月30日（日）

◎対象者

アプリリニューアル後の対象期間中に、「HashPort Wallet」へ新規登録または初回ログインし、対象のSBTを取得された方

詳しくは、以下のキャンペーンページをご確認ください。

URL：https://wallet.hashport.com/news/newregistration_login_campaign

◆ 当ウォレットアプリのダウンロード

・App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6450660947

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=io.hashport.hashwallet

▼HashPort Walletについての詳細はこちら

公式サイトURL：https://wallet.hashport.com/

▼リニューアルに係る問い合わせ先 Webフォーム：

URL：https://faq.expo2025-wallet.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=31532289025177

◆ HashPortについて

HashPortは「まだ見ぬ価値を暮らしの中へ」をミッションに、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーとして事業を展開。国内の多くの金融機関・事業会社・公共機関に対してブロックチェーンウォレットをはじめとするブロックチェーンプロダクトの開発サービスを提供しております。

・代表取締役CEO：吉田 世博

・本社所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布三丁目20番1号 Daiwa麻布テラス5F

・設立：2018年7月13日

・URL：https://hashport.io/

◆お問い合わせ

本リリースについてのお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

・株式会社HashPort PR担当

・E-mail: pr@hashport.io