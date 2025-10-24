新潟県内小学校でスキー授業事前講習会を開催します。レルヒさんも登場！

公益社団法人 新潟県観光協会児童にリフトの乗降方法を説明

北陸信越山岳観光索道協会 新潟地区部会（事務局：新潟県南魚沼郡湯沢町／部会長：後藤幸泰）は、新潟県内の小学校（本年度は7校）の児童を対象に、スキー授業事前講習会を開催します。

本事業は2014年から毎年開催し、本年で12回目を迎えます。

県内の多くの小学校では、1年生から5年生の間にアルペンスキー授業を実施しており、初めてスキーを体験する児童も少なくありません。安全で楽しい授業が行えるよう、本講習会では安全なリフトの乗り方やゲレンデでのマナーについて、講話や実技を交えて指導します。

当日は、近隣スキー場のスタッフが体育館に実際のリフトを運び込み、手動で稼働させながら児童に乗降方法を説明します。

また、児童たちの意欲を高め、講習会をより楽しいものにするため、新潟県のご当地キャラクター「レルヒさん」も登場予定です。

ぜひ本事業の趣旨をご理解のうえ、取材くださいますようお願いいたします。