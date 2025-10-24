『Football Manager 26』先行ベータ版アクセス開始！進化した要素を紹介した日本公式トレーラーも公開

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年11月5日（水）にPlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch(TM)、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）、Mac、Netflix、Apple Arcadeの各プラットフォームで発売される『Football Manager 26』（以下『FM26』）について、先行ベータ版をPC版（Steam／Epic Games Store）にて開始したことをお知らせします。

また、先行ベータ版のアクセス開始にあわせて、日本公式トレーラーを公開いたしました。ぜひご覧ください。

※Nintendo Switch(TM)版およびPS5(R)パッケージ版は12月4日（木）発売予定

■Football Manager 26 | 日本公式トレーラー

https://youtu.be/RHIMdZ0sg18

※先行ベータ版には、最終製品版ではありません。正式リリース版とは一部内容が異なります。

※プレイ中に不具合や問題が発生した場合はゲーム内サイドバーに設置された「バグ報告」ボタンより、不具合についてご報告いただけます。

※先行ベータ版で作成したシングルプレイのキャリアデータは、11月5日以降の製品版へ引き継ぐことが可能です。

※先行ベータ版では「プリゲームエディター」「ゲーム内エディター」および「Steamワークショップ」などへの機能は正式リリースまで利用できません。

■リアルなサッカーマネジメントを体験可能な『FM26』

『FM26』は、シリーズ史上最高の没入感と、ビジュアル面での大幅な進化を遂げています。開発エンジンをUnityへと移行したことで、ユーザーインターフェース（UI）の刷新やグラフィックの強化が図られ、より直感的で美しいゲームプレイをお楽しみいただけます。

また、プレミアリーグライセンスを活用した新たなマッチデーも実現。このほかにも数々の新要素を追加予定です。

●シリーズ初となる女子サッカーの導入

『Football Manager』シリーズにおいて、待望の女子サッカーが初登場します。プレイヤーは男子クラブと女子クラブのマネジメントを自由に切り替えながら、全権監督として両クラブを指揮することが可能です。

●『FM26』における戦術の進化

最新作『FM26』では、戦術システムが大幅に進化しました。新しいユーザーインターフェース（UI）の導入に加えて、豊富なオプションや新たな選手の役割が追加され、これまで以上に柔軟で多彩な戦術構築が可能となっています。

現代サッカーにおける戦術的進化を反映し、ボール保持時と非保持時それぞれにおけるチームの配置を設定・確認できる新機能を搭載。直感的かつ視覚的に、よりリアルな戦術の再現を体験いただけます。

■予約と早期購入特典

『FM26』は現在、PC（Steam／Epic Games Store）版で予約受け付け中です。

事前購入いただいた方には10％OFFでの購入特典に加えて、本日開始した「先行ベータ版」をプレイいただけます。いち早く監督キャリアをスタートさせ、刷新されたUIでの新たな体験をお楽しみください。

■ゲーム画像

【製品概要】

商品名：Football Manager 26（フットボールマネージャー26）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac

発売日：2025年11月5日（水） 配信予定

希望小売価格：7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S

発売日：デジタル版 2025年11月5日（水） / PS5(R)パッケージ版 2025年12月4日（木）発売予定

希望小売価格：7,264円（税込7,990円）

商品名：Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：パッケージ版・デジタル版 2025年12月4日（木）発売予定

希望小売価格：5,445円（税込5,990円）

商品名：Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）

対応機種：Netflix（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

発売日：2025年11月5日（水） 配信予定

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

公式サイト：https://www.footballmanager.com/ja

公式X：https://x.com/fm_japan

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。