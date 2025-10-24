【キャセイ】新ビジネスクラス「アリア・スイート」と新プレミアム・エコノミークラスを一般公開　11月6日～8日、虎ノ門ヒルズでシート体験イベント開催

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）の航空事業、キャセイパシフィックは、2025年11月6日（木）から8日（土）までの3日間、最新のビジネスクラス「アリア・スイート」と新プレミアム・エコノミークラスのシートを日本で初めてお披露目するシート体験イベントを、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウム（B2F）にて開催します。

昨年導入開始の「アリア・スイート」と新プレミアム・エコノミークラスのシートは、「デザイン・エア・アワード 2024」にてそれぞれの部門で最優秀賞を受賞。キャセイが提案する新たなプレミアムな旅を象徴するプロダクトです。来年1月からは羽田から香港への使用を予定しており、今季の冬スケジュールからフランクフルト、ロンドン、シドニー、メルボルン、バンクーバーなどの定期便に搭載されています。

本イベントでは、両クラスのシートを展示し、「アリア・スイート」のフルフラットで快適なベッドモードやムード照明、プライバシードアなど、ラグジュアリーで洗練された空の旅を１月の導入に先立ち地上でご体感いただけます。（両シート体験は事前予約制となります。）

シート体験の他には、以下のブースをご用意しています。

・ クイズラリー：両シートやキャセイに関するクイズにご回答のうえ、LINEでお友だち登録された方の中から、抽選でビジネスクラス航空券などをプレゼント

・ ビジネスプラス ブース：小規模企業向け出張用会員プログラム「ビジネスプラス」の特別オファーとして11,000マイルプレゼントやフライトのダブルマイルをプレゼント。

・ 新シート就航路線マップ：「アリア・スイート」と新プレミアム・エコノミークラスのシートを搭載したボーイング777-300ER型機の、就航都市と世界中の就航都市のご案内

「アリア・スイート」について

「デザイン・エア・アワード 2024」において「ベスト・ニュー・ビジネスクラス 2024」を受賞。キャセイとして初めて扉を備えた個室型ビジネスクラスで、座席は単なるシートではなく、芸術的な空間として洗練されたプライバシーを演出します。フルフラットベッド時でも手の届く位置にもボタンを配置し、どの姿勢からでもムード照明を自由に調整が可能です。周囲に配慮した照明設計で、他のお客様の快適さも守られます。

新プレミアム・エコノミークラス シートについて

「デザイン・エア・アワード 2024」において「ベスト・ニュー・プレミアム・エコノミークラス 2024」を受賞。深めのリクライニング、広々とした足元スペース、頭や首をしっかりとサポートするヘッドレストで、ゆったりとしたくつろぎの時間を演出します。フライトでは、優先搭乗や限定アメニティの他、プロセッコやミシュランを獲得した逸東軒（Yat Tung Heen） などキャセイとコラボレーションしたレストランの料理がお食事体験を格上げします。

洗練された空の旅を提供するキャセイパシフィックの最新プロダクトを、ぜひこの機会にご体験ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

イベント概要

日時： 2025年11月6日（木）13:00～16:30

7日（金）12:00～20:00

8日（土）11:00～19:00

※各日終了20分前を目途に受付終了予定

会場： 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウム B2F

（東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A2出口直結）

料金： 無料

予約： シート体験は下記サイトから事前のご予約が可能です。

https://flights.cathaypacific.com/ja_JP/cathay-sky-premiere-2025.html(https://flights.cathaypacific.com/ja_JP/cathay-sky-premiere-2025.html)

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは70年以上の歴史を持つ香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイ・グループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。



キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。



キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

公式Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP

公式LINE：https://lin.ee/gSwA0GH