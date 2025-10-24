Gap、2025年ブラックフライデーを11月20日から12月1日まで開催！ご購入者全員に最大50%OFFとなるBlack Friday Cardのプレゼントやギフトカードが当たるスクラッチ抽選を実施！

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

Gapは、2025年11月20日(木)から12月1日(月)の期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/?tid=gjme001513)、Gap Outletストアで年に一度のスペシャルプライスでショッピングができるブラックフライデーイベントを開催します。アメリカから始まったブラックフライデーは、11月第4木曜日のサンクスギビング(感謝祭)の翌日にあたり、ホリデーシーズンのキックオフの日であり、アメリカ最大級のショッピングイベントデーです。2015年にアパレルでは初めてGapが日本でブラックフライデーセールを開催し、今年で11年目を迎えます。

2025年Gapのブラックフライデーでは、対象商品がGapストアと公式オンラインストアは40%OFF、Gap Outletストアは50%OFFとなるイベントを開催します。

また、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様全員に、対象期間中のお買い物が50％OFFとなる「Black Friday Card」をプレゼントいたします。Black Friday Cardは、2025年12月2日(火)から12月25日(木)の期間中、何度でも何点でもご使用いただけます。

さらにブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様全員が参加できるスクラッチ抽選を実施。総額1,000万円分、過去最大の当選者となる2,000名のお客様にギフトカードが当たるスクラッチ抽選は、スクラッチカードを削って当たりがでると5,000円分のギフトカードをプレゼントいたします。

2025年ブラックフライデーの目玉商品は、今年Gap日本上陸30周年を記念して「GAP JAPAN 30TH ANNIVERSARY」と記されたエクスクルーシブなタグが施された日本限定デザインのGAPロゴアイテムです。メンズはGAPロゴパーカー、スウェットシャツ、ロングスリーブTシャツ、セーター、オックスフォードシャツなどバリエーション豊富に登場します。ウィメンズはショート丈のロゴフーディーやセーター、ケーブルカーディガン、モックネックのロングスリーブTシャツなどを展開します。キッズは、ボーイズからロゴフーディーとロングスリーブTシャツ、ガールズからクロップ丈ロゴフーディーが並び、ベビーはロゴフーディーとスウェットがラインナップします。

@gap_jp @gapkids_jpをフォローして、2025年Gapのブラックフライデーの最新情報をご覧ください。

Gap 2025 ブラックフライデーイベント概要

期間：2025年11月20日(木)～12月1日(月) まで

対象店舗：

全国のGapストア、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/?tid=gjme001513)、Gap Outletストア

イベント特典：

Gapストア、公式オンラインストアは対象商品が40%OFF (一部商品、セール商品は対象外)

Gap Outletストアは対象商品が50%OFF (一部商品、セール商品は対象外)

Black Friday Cardについて

2025年11月20日(木)～12月1日(月)のブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様全員に、2025年12月2日(火)～12月25日(木)までのお買い物が50％OFFとなる「Black Friday Card」をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

Black Friday Card使用期間：

2025年12月2日(火)から12月25日(木)の期間中、何度でも何点でもご使用いただけます。

留意点：

・一部商品、セール商品は対象外、店内割引イベントとの併用不可。

・盗難、紛失等によるBlack Friday Cardカードの再発行は致しかねます。

・他の割引クーポン、キャンペーン、メンバーシップ特典との併用はできません。

・ギフト券、ショッピングバッグ、お直し、送料は割引対象外となります。

・本カードを利用して購入された商品の返品・交換につきましては、弊社返品ポリシーに準じます。

・過去にご購入いただいた商品には適用されません。

・Gapストアとオンラインストアではアイテムにより価格が異なる場合がございます。

・本カードの譲渡・貸与・転売等は固くお断りします。

スクラッチカード抽選について

2025年11月20日(木)～12月1日(月)のブラックフライデー期間中、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様全員が参加できるスクラッチ抽選を実施。

総額1,000万円分、過去最大の当選者となる2,000名にギフトカードが当たるスクラッチ抽選では、スクラッチカードを削って当たりがでると5,000円分のギフトカードをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

当選者引き換え期間について：

全国のGapストア、Gap Outletストアで当選された方

2025年11月20日(木)～12月1日(月)の期間、購入されたストアで当日その場でプレゼント

Gap公式オンラインストアで当選された方：

2025年11月20日(木)～12月5日(金)の期間に二次元コードから必要情報を入力の上、12月中旬頃にデジタルギフトカードをご登録されたメールアドレスにお送りします。

ブラックフライデー目玉商品 ※全て税込み価格です

メンズ (XS~XL)

左から) パーカー 期間限定プライス \2,990 (定価\7,990)、スウェットシャツ 期間限定プライス \1,990 (定価\6,990)、Tシャツ 期間限定プライス \1,490 (定価\4,990)

左から) クルーネックセーター 期間限定プライス \2,990 (定価\7,990)、Vネックセーター 期間限定プライス \2,990 (定価\7,990)、オックスフォードシャツ 期間限定プライス \2,990 (定価\7,990)

ウィメンズ (XXS~L)

左から) パーカー 期間限定プライス \2,990 (定価\8,990)、クルーネックセーター 期間限定プライス \2,990 (定価\6,990)、Vネックカーディガン 期間限定プライス \2,990 (定価\9,990)、モックネック Tシャツ 期間限定プライス \1,490 (定価\5,990)

キッズ (110~160cm)

左から) 【ボーイズ】パーカー 期間限定プライス \1,990 (定価\6,990)、【ボーイズ】Tシャツ 期間限定プライス \990 (定価\2,990)、【ガールズ】パーカー 期間限定プライス \1,990 (定価\5,990) ※120~160cm展開

ベビー (70~110cm)

左から) 【トドラーボーイズ】パーカー 期間限定プライス \1,490 (定価\5,990)、【トドラーボーイズ】スウェットシャツ 期間限定プライス \1,290 (定価\4,990)、【トドラーガールズ】パーカー 期間限定プライス \1,490 (定価\5,990)

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。