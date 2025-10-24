【熱海パールスターホテル】聖夜を彩る贈りもの クリスマス ケーキ＆スイーツコレクション。11/1（土）から予約開始。

国際観光資源開発株式会社クリスマスケーキ＆スイーツコレクション

国際観光資源開発株式会社が運営する熱海パールスターホテル（総支配人 栗栖昌和 所在地：静岡県熱海市）は、”室礼（しつらい）”の文化を大切にし、四季がはっきりしている日本において、季節の移ろいを愛で自然を尊び、自然の命である食べ物に感謝する心を様々な行事を通して家族や訪れる人たち皆で分かち合う「おもてなしの心」でお客様をお迎えしております。

このたび、2025年11月1日（土）より、1Fラウンジ オーシャンブリーズにて、クリスマスケーキ3種のご予約受付を開始いたします。また、シュトレンおよびクリスマスツリークッキーは、同日12月1日（月）より店頭販売を開始いたします。

今年のテーマは、“素材が語るクリスマス”。

いちご、生クリーム、チョコレート、栗──どれもが主役。

ペストリーシェフが素材の声に耳を傾け、香りや口どけ、余韻までも計算し尽くしました。

華美な装飾を控え、素材そのものがもつ美しさを引き出した、シンプルでありながら心ほどけるような贅沢をご体感ください。

ご宿泊のお客様は、お部屋でもお召し上がりいただけます。

大切な方とのプライベートな時間に、甘く優しいクリスマスの余韻をお楽しみください。



クリスマスケーキの事前予約には公式予約サイトからご予約が可能です。その他、店頭で、またお電話のご予約も承ります。日頃お忙しいお客様もぜひこの機会に公式予約サイトの事前予約をご利用ください。なお、12/20（土）～12/25（木）は店舗での販売もございます。



◇ご予約受付：2025年 11/1（土）10：00～12/22（月）17：00迄 ※お受取日の3日前が締切です

◇店頭受取日：2025年 12/20（土）～12/25（木）の5日間から選択ください。

◇クリスマス特設ページ

https://pearlstar.jp/christmas/

◇【ご予約】：

https://www.tablecheck.com/pearlstar-oceanbreeze-pickup/reserve?menu_lists=6540b4857eefad00e4e2cb80

◇お受け取り場所：ラウンジ オーシャンブリーズ 1F 10：00～17：30

*テイクアウトは熱海パールスターホテルまでご来店が必要です。配送は承っておりませんのでご注意ください。

クリスマスケーキ 3種

- 静岡”紅ほっぺ”のクリスマスショートケーキ （4号 直径約12cm) \6,480静岡”紅ほっぺ”のクリスマスショートケーキ

静岡県産の紅ほっぺを贅沢に使用し、ふんわりと焼き上げたスポンジの間にもたっぷりといちごをサンドしました。ペストリーシェフこだわりの北海道・阿寒エリアの良質な生クリームと重ねることで、やさしい甘みと爽やかな酸味が引き立ちます。ひと口ごとに果実の香りとみずみずしい食感が広がり、カットした瞬間には、中からごろごろと苺が顔をのぞかせる華やかな断面が現れます。

紅ほっぺの鮮やかな紅色と上品な甘酸っぱさを存分に味わえる、まさに王道のショートケーキです。

- ブッシュ・ド・ノエル （長さ約13cm） \4,860ブッシュ・ド・ノエル

モカのスポンジとバタークリームに、フランス・ヴァローナ社のチョコレート「カライブ66％」を贅沢に使用。カリブ諸島産カカオ特有の豊かな香りと、アーモンドを思わせるローストナッツのような香ばしさが広がります。カカオ分66％ながら苦味は穏やかで、上品なビター感とまろやかな口どけが魅力。

さらにジャンドゥーヤを重ね、ナッツのコクとチョコレートの深みを一層引き立てました。

可愛らしい装飾の中に、大人の味わいが息づくブッシュ・ド・ノエルです。

- クリスマスモンブラン（4号 直径約12cm） \4,860クリスマスモンブラン

イタリア産の栗を使用した濃厚なマロンペーストに、軽やかなクリームを重ね、仕上げに和栗をトッピング。異なる産地の栗が織りなす香りと味わいの奥行きをお楽しみいただけます。繊細でやさしい甘みが、クリスマスにふさわしい上品な余韻を残します。普段はショップでプチガトーとして人気のモンブランを、今年はクリスマス限定でホールケーキとしてご用意。

ひとつのケーキの中に、栗の多彩な魅力を閉じ込めた特別な一品です。

クリスマススイーツ 2種 ※12/1（月）から店頭販売

シュトレンクリスマスツリークッキー

シュトレン（約15cm） \3,240

オーセンティックなクリスマスにふさわしい、熱海パールスターホテルオリジナルのシュトレン。

香ばしいクルミやナッツ、ラム酒に漬け込んだ熟成ドライフルーツを練り込み、

シナモン、ナツメグ、カルダモンがほのかに香る生地に焼き上げました。

日にちを重ねるごとに、フルーツやラム酒が生地になじみ味わいが深まります。

クリスマスツリークッキー（約6×6cm） 各\1,080

ココアとプレーン、2種類のクッキーを重ね合わせ、フランス産のチョコレートといちごチョコでコーティングしてツリー型に仕立てました。サクッとした食感のクッキーに、チョコレートのやさしい甘みを重ねた、ツリー型のかわいらしいスイーツです。

- ラウンジオーシャンブリーズ 1Fラウンジ オーシャンブリーズ

ラウンジ オーシャンブリーズ

上質な語らいをテーマにしたラウンジは、目の前のビーチの賑わいからは全く想像もできない優雅さと静寂に満ちていま す。また伊豆特有の漆⿊の溶岩石で作られた水盤には、季節ごとに花が生け入れられゲストをお迎えし、ホテルラウンジ ならではのエレガントなひとときをご堪能いただけます。契約農園で茶樹を育成し自社工場で製茶を行う地元静岡のクラフト紅茶「静岡紅茶」、ドイツの歴史ある紅茶メーカー「ロンネフェルトティー」などと共に、国内の名店で腕を磨いた パティシエがつくるスイーツと共に心落ち着くひと時をお過ごしください。

https://pearlstar.jp/dining/lounge-ocean-breeze/

ラウンジ オーシャンブリーズ

【ホテル概要】

ホテル外観

ホテル外観

■名称：熱海パールスターホテル

■所在地：静岡県熱海市東海岸町6番45号

■電 話：0557-48-6555（代表）

■交 通：熱海駅より徒歩10分 タクシー5分 バス停「お宮の松」目の前

■建物規模：地上10階建

■客室数：87室

■館内施設：自家源泉露天風呂、レストラン、バー＆ラウンジ、スパ、

フィットネス、駐車場

