「放課後フェス」に見取り図、ニューヨーク出演決定！全校集会トークライブを開催。

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎由夏）は、学生時代の放課後を思い出し、趣味や思い出をきっかけに新しいつながりを生むイベント「放課後フェス」を、2025年11月22日(土)～24日(月・祝)の3日間、HOME/WORK VILLAGE（旧池尻中学校活用施設）にて開催します。

さらに、22日(土)、23日(日)限定で、人気お笑い芸人、見取り図、ニューヨークが出演するトークライブ「全校集会」の実施が決定いたしました。

放課後フェスとは

「放課後フェス」は、“学生時代の放課後”をコンセプトに、株式会社YOUTRUSTが主催する大規模イベントです。

本イベントは、旧世田谷区立池尻中学校跡地というロケーションを活かし、学生時代をテーマにした多彩なコンテンツを展開します。豪華芸人による全校集会をテーマにしたステージ企画や、シリーズ累計3.3万人を動員した「あの現象に名前を展」の青春編、さらには購買フードを懐かしい教室で食べられる体験など、誰もが思わず学生時代の気持ちや思い出を振り返りたくなるような、観て食べて遊べるイベントです。イベントの参加をきっかけに、学生時代の放課後のように、共通の趣味や思い出から、新しい「つながり」が生まれる場を目指しています。

トークライブ「全校集会」概要

見取り図、ニューヨークに1日校長先生・教頭先生として、全校集会をテーマとしたトークライブを実施いただくことが決定いたしました。

「放課後フェス」にお越しいただいた方には生徒として全校集会にご参加いただけます。

◼️コンテンツ概要

・1日校長先生/教頭先生就任の挨拶

・学生時代をテーマにしたトーク

・学校をテーマにした来場者参加型クイズや大喜利

・校長先生/教頭先生へのお悩み相談会

※内容は変更となる可能性がございます。

◼️出演時間

11月22日（土）12:00~12:50

見取り図

盛山晋太郎

リリー

11月23日（日）12:00~13:00

ニューヨーク

屋敷裕政

嶋佐和也

開催概要

◼️日時

- 2025年11月22日(土)11:00～18:00- 2025年11月23日(日)11:00～18:00- 2025年11月24日(祝)11:00～18:00

※イベント開催時間は前後する可能性がございます。

■会場情報

HOME/WORK VILLAGE

〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-4-5

※旧池尻中学校活用施設

・電車でお越しの方

東急田園都市線 池尻大橋駅より徒歩10分、三軒茶屋駅より徒歩16分

・バスでお越しの方

三宿より徒歩4分

■コンテンツ

- 見取り図、ニューヨークが登場する全校集会をテーマにしたトークライブ- 大人気企画展「あの現象に名前を展～青春編～」- 購買フードを懐かしの教室で食べられる体験企画- 同世代で集まって思い出に花を咲かせる交流エリア- YOUTRUSTコミュニティが運営する飲食模擬店・ゲームエリア

※イメージとなります。内容は変更となる可能性がございます。

■参加費用

無料

※当日の入場にはYOUTRUSTの会員登録が必要となります。（チケット購入時は不要です）

※「あの現象に名前を展」の入場に関しては有料となります。

■詳細はこちらから

https://lp.youtrust.jp/campaign/after_school_festival

■チケットサイトはこちら

https://teket.jp/15919/58287

放課後フェス開催の経緯

大人になると、学生時代のように偶然の出会いや、仕事と関係のない趣味に熱中できる時間は少なくなっていきます。

そこで、日本で働くすべての人々のキャリアを応援するYOUTRUSTが、新しい“ゆるい”つながりを生む場として「放課後フェス」を開催します。

“放課後”は、自分らしくいられて、好きなことに夢中になったり、友達とただ笑い合ったりできた、何にも縛られない、ゆるやかで自由な時間。

本イベントではその感覚を再現し、趣味や思い出をきっかけに、会社や立場を超えて自然に「つながり」を作ることができるイベントを目指します。

＜日本のキャリアSNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://lp.youtrust.jp/

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio

▶ 採用支援「YOUTRUST TALENT」：https://lp.youtrust.jp/recruiter

▶ 広報支援「YOUTRUST ADS」：https://lp.youtrust.jp/youtruststudio

▶ 営業支援「YOUTRUST SALES」：https://lp.youtrust.jp/salestech/b

▶ 調査支援「YOUTRUST INSIGHT」：https://lp.youtrust.jp/insight/b

■ 株式会社YOUTRUST 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/148_1_1b30ff26db4958f01f28632bc76c0242.jpg?v=202510240528 ]