手肌も、気分も、うるおいプラス。魅惑の香りが、ハートを満たす。「ReFa HEART FRAGRANCE HANDCREAM」2025年12月10日（水）ReFa GINZAにて新発売

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa （リファ）』より、ReFa HEART FRAGRANCEの香りを贅沢に閉じ込めた「ReFa HEART FRAGRANCE HANDCREAM（リファハートフレグランス ハンドクリーム）」を2025年12月10日（水）にReFa GINZAにて発売いたします。

ふんわり香る、心も満たす。手肌にまとうフレグランス

ひと塗りでもちふわ肌へ導く、5つの香りのフレグランスハンドクリーム。

手のひらにすっぽりおさまるサイズで、お仕事やおでかけなど様々なシーンに持ち運びができます。

肌の奥※まで届く美容成分でうるおいに満ちた美しい手に

肌にみずみずしいうるおいを与える保湿成分を配合。なじみのよい軽やかなテクスチャーで、乾燥が気になる肌の奥※まで美容成分が浸透し、しっとりやわらかな指先へ導きます。

乾燥しがちな手指も、やわらかくうるおいのあるもち肌へ導きます。

※角層

手指のすみずみまでいたわるように、やさしく包み込む５つの香り

■ 商品概要

商品名：ReFa HEART FRAGRANCE HANDCREAM（リファハートフレグランス ハンドクリーム）

香 り：Rose Gold／Silver／Champagne Gold／Shine Red／White

発売日：2025年12月10日（水）

価 格：3,960円（税込）

販 売：ReFa GINZAにて先行発売後、Club Airaにて発売。

■ 「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。

「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/

