Vtuber「春日部つくし」と「北本トマトカレー」のコラボ商品を「ちょこたび埼玉」のオンラインショップで先行販売！
一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、北本市観光協会が１０月３１日（金）発売予定のVtuber（Ｖチューバー）「春日部つくし」と、北本市のご当地グルメ「北本トマトカレー」のコラボ商品を、埼玉県観光公式サイト「ちょこたび埼玉」のオンラインショップで10月24日（金）の １２時より先行販売します。
埼玉の魅力を発信する、Vtuber春日部つくしと、全国ご当地カレーグランプリ優勝の実績を誇る人気商品がコラボレーションした、埼玉ならではの特別なセットです。
今回のコラボでは、北本トマトカレーとの出会いをテーマに、トマトをイメージしたかわいらしい衣装デザインを春日部つくしさんが新たに描き下ろしました。
■商品名
春日部つくし ＆ とまちゃん コラボセット
■先行発売日
2025年10月24日（金）１２時～
■販売先
ちょこたび埼玉オンラインショップ
https://store.chocotabi-saitama.jp/(https://store.chocotabi-saitama.jp/)
■セット内容
１．コラボ限定アクリルキーホルダー1種
※キーホルダーは通常仕様またはホログラム仕様のシークレット
バージョンのいずれか１種が封入されています。
２．春日部つくし手書きメッセージカード（全3種ランダムで1枚）
３．北本トマトカレー（レトルト）4箱
■商品特長
・春日部つくしさん描き下ろしのコラボ限定イラストを使用した特別デザイン！
・北本トマトカレーのキャラクター「とまちゃん」との夢の共演。
・ギフトにもぴったりな可愛らしいパッケージ仕様。
・全国ご当地カレーグランプリ優勝（2014・2019年）をはじめ、数々の受賞歴を誇る北本トマトカ
レーを堪能できるお得なセットです。
■春日部つくしについて
平成３０年からVtuberとして活動中。埼玉県をもっと身近に、心の故郷にしてもらえることを目標に、個人の取組としても埼玉県のＰＲ活動を行っています。
■北本トマトカレーについて
北本市は大正14年からトマト生産が行われ、全国的な名声がありました。トマトの酸味と旨みが絶妙で、全国的なカレーイベントでは４度の優勝に輝きました。
■とまちゃんについて
埼玉県北本市の北本トマトをイメージしたキャラクター。永遠の５歳で、語尾に「～トマ！」とつけるのが口癖の女の子。
・「ちょこたび埼玉」オンラインサイトについての問い合わせ先
（一社）埼玉県物産観光協会
TEL: 048-647-0500
公式サイト：https://chocotabi-saitama.jp/
・コラボについての問い合わせ先
株式会社 アイアール（北本トマトカレーの総販売代理店）
メール：info＠j-irums.com
公式サイト：株式会社アイアール(https://www.j-irums.com/)
・北本トマトカレーについての問い合わせ先
北本市観光協会
TEL：048-591-1473
公式サイト：https://www.machikan.com/
または：https://tomato-curry.com/
本件に関するお問い合わせ
一般社団法人埼玉県物産観光協会 持田、河本、新穂
TEL 048-647-0500 FAX 048-647-7745
Mail saitamadmo@saitamadmo.org