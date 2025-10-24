Suicaのペンギン Yogibo Huggerを発売します！

株式会社JR東日本商事

○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：大西秀麿）は、「Suicaの

ペンギン Yogibo Hugger」を、2025年10月31日(金)より予約販売いたします。

○この商品は、2025年10月31日(金)より、JR東日本の通販サイト「JRE MALL ショッピング」

TRAINIART(トレニアート)JRE MALL店にて、予約販売を開始します。なお、TRAINIART

(トレニアート)公式LINEでは、友だち会員限定で、先行予約販売を実施いたします。商品の

お届けは12月中旬以降順次発送予定です。

○Suicaのペンギンが“快適すぎて動けなくなる魔法のソファ”として知られる「Yogibo」と

コラボレーション！ Suicaのペンギンの愛らしいフォルムと、Yogiboならではの快適な座り

心地を一度に楽しめる他にはない特別なアイテムですので、この機会にぜひお求めください。

1.新商品の販売について

○商品詳細

Suicaのペンギン Yogibo Hugger 53,000円（税込・送料込み）

全長89cmで圧倒的なインパクト！Suicaのペンギンを360度表現したYogiboは、毎日のリラックスタイムをもっと心地よくさせます。Suicaのペンギンの愛らしいフォルムと、Yogiboならではの

快適な座り心地を一度に楽しめる他にはない特別なアイテムです。

【サイズ（約）】縦59×横70×高さ89cm

【重量】3.6kg

※本商品は、数量限定販売です。

※注文数に達し次第、販売終了となります。

再販は未定です。

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。

Suicaのペンギン Yogibo Hugger 使用例Suicaのペンギン Yogibo Hugger 使用例

○コラボレーションについて

“快適すぎて動けなくなる魔法のソファ”として知られる Yogibo と、愛されキャラの Suica のペンギン。ふたりが出会ったら、きっと“癒し”の最強タッグになるはず──

そんな想いから「Suica のペンギン Yogibo Hugger」は誕生しました。

○販売情報

2025年10月31日（金）より、JR東日本の通販サイト「JRE MALLショッピング」内のJ R東日本商事が運営するTRAINIART(トレニアート)JRE MALL店にて、予約販売を開始します。

・予約販売開始：2025年10月31日（金） 12時～

・お届け：2025年12月中旬以降順次お届け予定

☆TRAINIART(トレニアート)公式LINE友だち会員特典☆

特典１.：先行予約販売！

友だち会員限定で先行して予約注文いただけます。絶対にゲットしたい方は、先行期間中

のお買い求めがおススメ！

特典２.：JRE POINT5倍！

先行予約期間中は、ポイント5倍！さらに、ビューカード決済で最大7.5倍！

※基本ポイント1倍＋ショップポイント4倍＋ビューカード決済2.5倍

【LINE友だち先行予約期間】

2025年10月29日（水）12時～10月31日（金）11時59分

※2025年10月29日（水）12時に、LINEにて商品ページのURLをご案内いたします。

◎この機会にぜひ、TRAINIART(トレニアート)公式LINEを友達追加し、情報をチェック！

【TRAINIART(トレニアート)公式LINEの登録はこちら】

https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40741tupjp&lp=KwDBnU&liff_id=2007037908-da2DgKEl(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40741tupjp&lp=KwDBnU&liff_id=2007037908-da2DgKEl)

☆JRE MALL Cafe 商品展示について☆

JR横浜駅 中央北改札内の体験型ショールーム店舗「JRE MALL Cafe」にて、 「Suicaのペンギン Yogibo Hugger」の展示が決定！

実際に見て、触れて、その心地よさを体感していただけます♪ご自宅にお迎えした際のリラックスタイムを思い描きながら、ぜひその魅力をお楽しみください。

〇展示期間：2025年10月29日（水）～11月27日（木）

〇展示場所：JR横浜駅 中央北改札内 「JRE MALL Cafe」

※JRE MALL CafeはJR横浜駅中央北改札内、東海道線5・6番線

と7・8番線の階段の間にあります。

※駅構内のご利用には入場券またはJR横浜駅までの有効な乗車券類

が必要です。

JRE MALL Cafe

２.Yogiboについて

Yogiboは、ビーズソファを含むリラックスアイテムを扱うライフスタイルブランドです。Yogiboのビーズソファは1つでベッド・ソファ・リクライナー・チェアなど、自由に形状を変えることができます。現在、世界7ヶ国で展開しており、高いデザイン性を持つ最先端のインテリアとして、ご自宅はもちろんホテル、温泉旅館、キャンプやグランピング施設、オフィスなど、さまざまな場所で愛用されています。日本国内においては、プロeスポーツチーム「REJECT」などへの協賛や、「センサリールーム」のプロデュース・普及活動、被災地への支援活動など、 社会への貢献を通して“ストレスのない社会を実現する” ことを目指し活動しております。

3.TRAINIART(トレニアート)について

（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)

「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。

洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。

（2）SHOP (ショップ)

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1 階

※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。

・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。

※一部グッズの販売はございません。

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内

・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部 TEL:０３-３２９９-１９４７

https://www.ejrt.co.jp/