生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、2025年10月21日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」にて、「シンギュラリティ（AIが人間の知能を超える技術的特異点）は実際に訪れると思いますか？」というイシューの意見募集を開始しました。

Surfvoteとは？

Surfvoteでは、社会のあらゆる課題や困りごとを「イシュー」として、ほぼ毎日掲載しています。 これらのイシューは、大学の先生や専門家、全国の地方自治体など、多様な立場の方々によって提起されています。Surfvoteを訪れれば、誰でも気軽に社会課題に触れ、学び、考えることができます。 アカウント登録をすることで、自分の意見に近い選択肢を選んで投票したり、コメントを投稿して他のユーザーと意見を交わしたりすることも可能です。私たちは、社会の分断や対立をあおるのではなく、さまざまな意見や立場を持つ人々が共通の価値観を見つけられる場を目指して、日々サービスの改善・開発を進めています。

この記事の一部をご紹介

「シンギュラリティ」とは何か？

発明家レイ・カーツワイルらが提唱する「技術的特異点」。AIが人間の知能を超える転換点として知られ、2045年頃の到来が予測されています。

社会に与えるインパクトは

雇用の変化、経済制度の見直し、倫理的課題の浮上、さらには芸術や教育、医療にまで影響が及ぶとされています。人間の存在意義そのものが問われる可能性も。

あなたはAIの未来を信じますか？

「AIピルを飲むか？」という問いに象徴されるように、未来を信じるか、懐疑的かで意見が分かれます。AGIやASIといった段階的進化を含めて、多様な視点から議論が広がっています。

Surfvoteで投票してみませんか？

SF的な話ではなく、制度や倫理設計をどう進めるかという「現代の課題」としても注目が集まっています。

2045年、AIは人間を超えると思いますか？

「AIの進化は止められない。どう共存するかを考えるべきだと思う」

「人間の心まではAIに真似できないと信じたい。」

「もし実現するとしたら、政治や経済制度の整備が追いつかないのではないか？」

意見を選んで投票するだけでなく、自由なコメントも投稿可能です。

他の人の考え方に触れることで、新たな視点が得られるかもしれません。

シンギュラリティ（AIが人間の知能を超える技術的特異点）は実際に訪れると思いますか？（Surfvote）

執筆者プロフィール

天野 彬さん

SNSや若年層まわりのトレンドに関する研究や企業へのコンサルティングが専門。それらのテーマに基づいたイシューを投稿していきます。 1986年東京生まれ。東京大学大学院学際情報学府修了（M.A.）。明治学院大学社会学部非常勤講師、日経電子版Think! コメンテーター、Forbes JAPANオフィシャルコラムニスト。 単著に『新世代のビジネスはスマホの中から生まれる』、『SNS変遷史』、『シェアしたがる心理』。その他、『情報メディア白書（共著）』『広告白書（共著）』『メディアリテラシー 吟味思考を鍛える（共著）』など。

Polimill株式会社は、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote（サーフボート）」を開発・運営する、創業4年のICTスタートアップです。

QommonsAIは300を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題（Surfvoteローカル）も掲載。誰もが意見を届けられる場を提供しています。

私たちは、すべての人がルールづくりに参加できる、理性と感性を備えたデジタル駆動型社会の実現を、AIとSNSの力で目指しています。