タワーマンションの窓に、特別な一枚を。防炎・遮熱・大開口対応のオーダーカーテン特集を公開

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、タワーマンションにお住まいの方向けの特集ページ「タワーマンションにおすすめのオーダーカーテン特集」 を公開しました。

高層階特有の「防炎基準」や「強い日差し」「大きな窓」といった住まいの特徴に合わせ、機能性とデザイン性を両立したオーダーカーテンを厳選。

タワーマンションでも、理想の空間を自由に演出できるラインナップを紹介しています。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/tower_mansion

増えるタワーマンション居住者の声に応えて

タワマン宅の施工事例１.タワマン宅の施工事例２.

都市部を中心にタワーマンションの建設が進む中、「防炎性能付きのカーテンが必要」「窓が大きく既製サイズが合わない」など、タワーマンション特有の悩みを持つお客様が増えています。

当店にも、

「マンションの規約で“防炎”指定があるけど、おしゃれなデザインが見つからない」

「西日が強くて、昼間は部屋が暑い」

といったご相談が多く寄せられていました。

こうした声に応えるため、防炎・遮熱・シームレス仕立てなど、タワーマンションの条件にフィットする商品をまとめ、必要な方へお届けできる特集ページを開設しました。

特集ページの見どころ

➊ タワーマンションに必須の「防炎カーテン」を分かりやすく紹介

全商品が防炎ラベル付きで、マンション管理規約に対応。安心してお選びいただけます。

➋強い日差し・眩しさ対策に「遮熱・遮光」機能を提案

南向き・西向きの部屋でも、光をコントロールして快適に過ごせます。

➌大きな窓にも美しく「シームレス仕立て」

幅の広い窓でも、つなぎ目がないスッキリとした仕上がりに。タワマンの眺望を妨げません。

タワーマンションの窓は、光も景色も特別です。

その空間にふさわしい、安心とデザインを兼ね備えたカーテンを必要とする方へ。

そんな想いから生まれた特別なページを、ぜひお楽しみください。

また、採寸依頼からお届けまでをスピーディーにサポート。忙しいタワーマンションライフにも寄り添います。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/info/saisun_service

パーフェクトスペースカーテン館では既に多くのマンションや戸建住宅で採寸を実施しており、

都心エリアの高層マンションやリノベーション住宅など、特注サイズや変形窓にも柔軟に対応しています。

今後も、窓装飾に関する“困った”を解消するため、エリア拡大と対応スピードそして、お客様一人ひとりに「もっと快適で、美しい窓辺の体験」をお届けしていきます。

パーフェクトスペースカーテン館本店：https://www.perfect-space.jp/

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram ： https://bit.ly/3FhBrsQ

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社商材地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://tsuhan.tokyo/company/