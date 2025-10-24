EAU DOUCE ４℃から青き聖堂に宿る冬の輝きを表現したジュエリー「2025 Holiday Collection」が登場

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤 一朗)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE ４℃」は、青の聖堂と、冬の静寂と幻想的な輝きを表現したジュエリー「2025 Holiday Collection」を2025年10月24日(金)より、全国のEAU DOUCE ４℃店舗および一部の４℃店舗、公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

EAU DOUCE ４℃の「2025 Holiday Collection」のテーマは、“La cathedrale bleue ～青の聖堂～”。静寂に包まれた冬の教会を舞台に、幻想的な青の輝きを繊細なジュエリーで表現しました。ステンドグラスを透かす光のきらめき、窓辺を舞う氷の羽やつららの情景。荘厳な聖堂に宿る美しさを閉じ込めた、気品あふれるジュエリーが揃います。手に取るたび、冬の聖なる空間に導かれるような神秘的な感覚と、永遠に輝く静謐な煌めきがそっとあなたを包み込みます。特別な日には一層輝きを与え、日常では静かな自信と上品さを身に纏って。

■ディテールにこだわった繊細なジュエリー

From left

K10YG Necklace / Tanzanite / White Topaz \66,000

K10YG Necklace / Tanzanite / White Topaz \52,800

K10YG Ring / Tanzanite \68,200

K10YG Pierced Earrings / Tanzanite \44,000

K10YG Bracelet / Tanzanite / White Topaz \35,200

冬の教会を彩るステンドグラスの光を閉じ込めたような、深いブルーから神秘的なバイオレットへと移ろうタンザナイトを中心に据えたジュエリーは、夜空に瞬く星々のように幻想的な輝きを放ちます。2種のネックレスには、見えない裏面にまで細やかな透かし模様を忍ばせ、小粒のトパーズで秘密を纏うような贅沢さを添えています。百合の紋章を思わせる優美なセッティングがその気高さを際立たせるようデザイン、リングやブレスレットは手元に静謐な輝きを装います。まるで聖堂に差し込む光に導かれるように、身にまとう人に凛とした自信と高貴な美しさを授けてくれます。

■冬の光に青く輝く氷柱や氷をイメージした儚く美しいジュエリー

From Left

K10YG Necklace / London Blue Topaz / White Topaz \41,800

K10YG Pierced Earrings / London Blue Topaz / White Topaz \39,600

K10YG Necklace / White Topaz \55,000

冬の透明感の中に確かな存在感を放ち儚く輝く氷柱をイメージしたネックレスとピアスのジュエリーコレクション。深海のように深く知的な輝きを放つロンドンブルートパーズは、光の角度によって青の表情を変え、見る人を魅了します。ネックレスは、教会のバラ窓をモチーフにしており、冬の光をうけ、荘厳に輝く姿をイメージしたデザイン。まるで聖堂の光を胸元に宿したかのような煌めきを放ち、気品高い装いへと誘います。

■聖夜の教会に浮かび上がる幻想的なステンドグラスをイメージしたシリーズ

From Left

SV925+YGc Necklace (charm set) / White Topaz / Pearl \35,200

SV925+YGc Ear Cuff / White Topaz \17,600

SV925+YGc Ring / White Topaz \22,000

SV925+YGc Necklace / White Topaz \19,800

冬の聖夜に浮かび上がる教会のステンドグラスの鮮やかな美しさをジュエリーに落とし込んだシリーズ。氷の花のような一つ一つのモチーフが、まるで小さなステンドグラスのように胸元や手元を彩ります。イヤーカフはクラシックなミル打ちが、ステンドグラスに反射する光を描き、上品さを引き立てます。リングは小さなモチーフが連なったデザインで、1つ身に纏うだけでその日のスタイルに華を添えます。

■凍てつく冬に美しいラインを引き立てるジュエリー

From Left

K10YG Ring / White Topaz \49,500

K10YG Pierced Earrings / White Topaz \29,700

凍てつく冬に現れる、氷のヴェールをイメージした繊細なリングとピアス。マーキースのトパーズで表現された、光を反射して控えめに輝くデザインが、透明感を引き立て、日常にも特別な日にも、さりげなく上品さを添えます。

■氷柱をイメージした、存在感のある華やかさを演出するシリーズ

From Left

K10YG Necklace / White Topaz \29,700

K10YG Bracelet / White Topaz \25,300

冬の光に輝く氷柱をモチーフにしたエレガントなデザインが特徴のジュエリー。氷柱をイメージしたホワイトトパーズがあしらわれ、雪や氷、そして光が織りなす透明感の中に佇む自然の儚さと美しさを感じられます。甘すぎない洗練されたデザインが、胸元と手元に光ります。

■一瞬の冬の美しさを閉じ込めた特別なジュエリー

From Left

K18YG Necklace / Diamond \69,300

PT950 Necklace / Diamond \88,000

シャープなエッジやこだわりのフォルムが織りなす、氷柱をモチーフにした、エレガントなネックレスが登場。K18とプラチナのネックレスで、確かな存在感と上品さを胸元に添えます。冬のひとときの美しさを、ダイアモンドの煌めきで表現した、特別なジュエリーです。

■限定ケース・ノベルティ

「2025 Holiday Collection」の限定ケースは、聖堂の荘厳な雰囲気をまとったブラックのスエード生地でご用意。金に輝くカバー部分と金具のデザインが、一層ラグジュアリーな印象を引き立てます。

ノベルティはガラスのツリーをご用意。まるで雪が舞い降りたようなデザインと、幻想的に揺らめくライトが、どこか懐かしさを感じさせます。

※先着・数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

※詳しくはショップスタッフにお問い合わせください。

【EAU DOUCE４℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/eaudouce4c/special/christmas/?bid=eaudouce4c