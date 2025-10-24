TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」グッズがマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」に登場!!

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」とのコラボレーショングッズを販売するイベント「TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』× OIOIグッズコレクション」を実施いたします。

■「TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』× OIOI グッズコレクション」について

老舗銭湯「こいの湯」で住み込みバイトをする美青年・森蘭丸（450歳の吸血鬼）。彼の狙いは、銭湯の跡取り息子・立野李仁（15歳）。嫉妬と食欲に苛まれる蘭丸を巡り、銭湯一家や周囲の個性豊かな面々が巻き起こす、ブラッディでコミカルなラブコメディです。全12話（2025年1月～3月放送）。

■アニメの名シーンが手元に！コラボグッズが登場！

アニメの場面を切り取ったステッカーやアクリルキーホルダーは、普段使いにもぴったり！さらに、ここでしか手に入らない限定描き起こしのミニキャライラストをあしらった缶バッジや、世界観をぎゅっと閉じ込めたアクリルスタンドキーホルダーもラインナップ。

お気に入りのキャラクターやシーンを身近に感じられるコレクションアイテムが勢揃いしました！

ご購入金額に応じた特典もご用意しています！

特設サイト :https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/bababa.html

TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」フェイスステッカー3枚セット（人間／吸血鬼）

各990円（税込）

キャラクターの魅力がぎゅっと詰まった、印象的な表情を厳選したステッカー3枚セットです。お気に入りのシーンや感情がそのまま伝わる表情豊かなデザインは、スマホやノート、手帳などに貼るだけで毎日がちょっと特別に。個性あふれるキャラクターたちの表情が、あなたの身近にそっと寄り添い、見るたびに物語のワンシーンがよみがえります。

TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」トレーディング名シーンアクリルキーホルダー（全6種）

各880円（税込）

アニメの名シーンを再現した、ファン必携のアクリルキーホルダーが登場！お気に入りの瞬間やキャラクターの輝く表情が、透明感あふれるアクリル素材で表現されています。バッグや鍵につければ、いつでも『ババンババンバンバンパイア』の世界がそばに。どのシーンが手元に届くかはお楽しみ。自分だけの特別な一つを見つけてください。

TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」トレーディング缶バッジ（全10種）

各550円（税込）

ファン必見！マルイウェブチャネルでしか手に入らない、限定描き起こしのミニキャラを使用したトレーディング缶バッジが登場！どの絵柄が手元に届くかは、開けてからのお楽しみ。ワクワクする“運命の出会い”をお楽しみください。

5種セット：各2,750円（税込）

さらに、5種類をまとめたセットもご用意。「こいの湯スタイル」と「着衣スタイル」それぞれの魅力が詰まったコレクションで、あなたのお気に入りを一気に揃えられます。

自分だけのキャラクターコレクションとしてはもちろん、トレーディングも盛り上がること間違いなし！

TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全5種)

各1,100円（税込）

このアイテム、一つで二役！アクリルスタンドとして飾って楽しめるのはもちろん、キーホルダーとしていつでも持ち歩ける便利でうれしいアイテムです。

さらに特別なのは、表と裏でキャラクターの表情や衣装が変わるところ。気分に合わせて、2通りのビジュアルを楽しめるのが魅力です。どのキャラクターかはお楽しみのランダム仕様。ワクワクしながら開ける瞬間のドキドキも、特別な体験です。

TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」ミニキャラとこいの湯ジオラマアクリルスタンド

6,600円（税込）

「こいの湯」に浸かるキャラクターたちを再現できる、特別なセット販売もご用意しています。湯けむりの中でくつろぐ姿、ちょっぴり無防備な表情、そして、どこかほっとする銭湯の雰囲気。そんな“あたたかいひととき”を、再現できるアイテムです。

お気に入りのキャラクターを並べて飾れば、まるで自宅に「こいの湯」が出現したかのような癒し空間に。コレクションとしてはもちろん、写真映えもばっちりな、ファン心をくすぐる魅力満載のセットです。

■ご購入特典

「TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』× OIOIグッズコレクション」の商品を4,000円（税込）ご購入ごとに、ランダムでミニカード（全10種）を1枚プレゼント！エントリーなしで、どなたでもご参加いただけます。

※なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください

■イベント概要

特設サイト：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」(https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/campaign/bababa.html)

開 催 期 間：10月31日（金）12:00～11月16日（日）23:59

※マルイ・モディ店舗での販売はありません

▼丸井

