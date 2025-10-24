【SORIN (ソリン)】2号店を新宿ルミネエストに11月13日(木)よりグランドオープン！

写真拡大 (全10枚)

株式会社マッシュホールディングス


株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区麹町／代表取締役社長：近藤広幸）が運営するレディースブランド 「SORIN (ソリン)」は、2025年11月13日(木)にブランド2店舗目となるリアルショップを新宿ルミネエストB2FにOPENいたします。


特別企画として、毎年発売以降人気を博しているSynthetic Fur Lace-up Cardiganの新宿店限定カラーを発売致します。また、ブランドを象徴するアイテムとして支持を得ているニットトップス2型、ニットショートパンツ1型、リボンボトム1型を店舗限定カラーを加えて発売。OPENを記念して22,000円（税込）以上ご購入いただいた方へSORINオリジナルバレッタをプレゼントいたします。





■新宿ルミネエスト店限定カラーアイテムについて




Synthetic Fur Lace-up Cardigan \34,100


PINK(新宿店限定カラー)


その他4色展開:OWHT, CML, BLK, ANIMAL






SWAN Hand Stitch Sweater \17,600


PINK(新宿店限定カラー)


その他3色展開:OWHT, DGRY, ORG






Ribbon Drape Pants \22,000


PINK(新宿店限定)


その他2色展開:BLK, CHECK





■店舗限定カラーアイテムについて（新宿ルミネエスト店、池袋PARCO店にて発売）



画像本データ差し替えます

Wool Rib Layered Short Pants \15,950


KKI(店舗限定カラー)


その他2色展開:OWHT, DGRY






Velour Gathered Hoodie \16,500)


KKI(店舗限定カラー


その他3色展開:DGRN, CGRY, BLK







Velour Gather Layered Pants \16,500


KKI(店舗限定カラー)


その他3色展開:DGRN、CGRY、BLK







Heart Cutting Oversized Sweater \18,700


RED(店舗限定カラー)


その他3色展開:OWHT, DGRY, RED





■ノベルティーについて　SORINオリジナルバレッタ (SORIN/YES BUT)




■ノベルティーについて


15,000円(税込)以上ご購入の方に【SORIN】バレッタを


22,000円(税込)以上ご購入の方に【YES BUT&SORIN】バレッタをプレゼント致します。


※数量限定のため、無くなり次第終了となります。




■MA CARD POINT UP CAMPAIGN


11月13日（木)～16日（日）の4日間、MAカード会員様10%ポイント還元するキャンペーンを実施いたします。


※会員ランクに関わらず一律でMAポイントを10%付与






■店舗情報について


〒160-0022
東京都新宿区新宿3-38-1 B2


平日11:00 ~ 21:00 土日祝10:30 ~ 21:00




SORIN(ソリン)について

2023年春にデビュー。


「MODERN CONTRAST STYLE」をコンセプトに正反対なテイストや色をミックスし、多様な価値観から影響を受けた現代女性の「自分らしさ」を表現するブランド。


いくつになってもファッションを楽しみたい女性に向けて、甘さとエッジが混在するオリジナリティを追求したデザインで展開します。


<オフィシャルサイト>https://sorin.design/
<USAGI ONLINE> https://usagi-online.com/brand/sorin/


<ZOZOTOWN >https://zozo.jp/shop/sorin/


<インスタグラムアカウント> https://www.instagram.com/sorin__official/