ONECARAT所属・ちゃんえり、『姉ageha』モデルオーディションで第2位入賞！

2025年10月9日から15日にかけて、ライブ配信アプリ「Pococha（ポコチャ）」にて開催された人気ファッション誌『姉ageha（あねアゲハ）』との公式コラボイベント「姉agehaレギュラーモデルオーディション」において、ライバー事務所ONECARAT（ワンカラット）所属のライバー“ちゃんえり”が、最上位ランクであるS1～S6ステージで第2位に入賞しました。

『姉ageha』レギュラーモデルオーディションとは

『姉ageha』は、“強く、美しく、自分らしく生きる女性”をテーマに、20代後半～30代の女性を中心に支持を集める人気ファッション誌。美容・ファッション・ライフスタイルを軸に、等身大の大人の女性ならではの悩みや理想に寄り添いながら、自分らしい美しさを追求する誌面づくりが特徴で、読者モデルや専属モデルたちのリアルな生き方が多くの共感を集めています。

今回のオーディションイベントは、「もっとかわいく、もっとキラキラしたい」という想いをもつ女性たちに向けて開催された、ライブ配信アプリ「Pococha」公式の特別コラボイベント。全国のライバーが誌面出演をかけて参加し、配信内容や視聴者からの応援ポイントを総合的に評価。上位入賞者や審査員賞受賞者には、『姉ageha』誌面への出演権が贈られます。

トップランカーが集う「Sランク」での第2位という快挙

Pocochaにおける「Sランク」は、全ライバーの中でもごく一部のみが到達できる最上位クラス。全国のトップライバーたちが競い合うS1～S6ステージのイベントは、まさに“頂点をかけたオーディション”と呼ぶにふさわしい激戦でした。

その熾烈な争いの中で、ちゃんえりはリスナーとの強い絆と、ブレない発信スタイルを武器に奮闘。最終的に4,708,599ポイントを獲得し、数多くの強豪を抑えて第2位という輝かしい成績を収めました。ライブ配信ならではのリアルな熱量と、日々積み重ねてきた信頼の強さが生んだ結果といえます。

ちゃんえりのライブ配信はこちら(https://www.pococha.com/ja-jp/app/users/d5940ea3-71d3-4e47-bf03-fbd6966380a5)

本人コメント

「ポコチャライバーとして、いつか絶対に雑誌に載りたいと思っていたので、本当に夢が叶って嬉しいです！

普段はイベントにあまり出ないのですが、『姉ageha』だけはどうしても挑戦したくて、前日に思い切ってエントリーしました！

1コインから応援してくれた皆さん、一人ひとりの想いを大切にしながら、7日間全力で戦いました。格上の相手ばかりの中、最後まで諦めず一緒に走ってくれたリスナーのみんな、本当にありがとうございました！」

受賞特典（プライズ）について

本オーディションイベントのSランクステージでは、上位入賞者に以下のプライズが授与されます。

Sランク1位： 『姉ageha』レギュラーモデル就任（2年間・4回誌面出演）

Sランク2位： 『姉ageha』誌面出演権（2回）

Sランク3位： 『姉ageha』誌面出演権（1回）

今回、ちゃんえりはS1～S6ステージにおいて第2位に入賞したことにより、『姉ageha』2025年冬号および2026年夏号への誌面出演が決定しました。また、撮影現場でのパフォーマンス次第では、編集部から追加出演のオファーがかかる可能性もあるなど、モデルとしての新たな飛躍が期待されています。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUPは、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、所属者10,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



