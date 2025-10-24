小さなハレの日を、ヨルパンでちょっとだけ特別に。『にちようのヨルパン』プロモーション開始

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、夜（夕食）にパンを食べる「ヨルパン」を世の中に広める取り組みを行っています。この度、ヨルパンの魅力をより多くの方に知っていただくため、日常の中の小さなハレの日である『日曜日』に、手軽に少し特別な時間を過ごす『にちようのヨルパン』を提案することとしました。

プロモーションの一環としてヨルパンサイトをリニューアルし、新たに『にちようのヨルパン』を楽しむ家族の様子を表現したスペシャルムービーを公開する他、『【にちようの夜は、パンにしよう】ヨルパンプレゼント』キャンペーンを、11月1日（土）～12月31日（水）の61日間実施します。

＜「ヨルパン」について＞

Pascoは夜（夕食）にパンを食べることを「ヨルパン」として提唱し、世の中に広めるべく取り組んでいます。夕食を気楽に捉えられたら、心と時間にゆとりが生まれて、ステキな夜になるはず。Pascoは、夕食も、夜の過ごし方も自由になる、新しいライフスタイルを提案します。

１．ヨルパンサイトリニューアル

『にちようのヨルパン』を訴求するスペシャルムービーやイラストにより、ヨルパンの手軽さや楽しさをより伝えるサイトに生まれ変わります。

▼「ヨルパン」サイトはこちら

https://www.pasconet.co.jp/yorupan/

２．スペシャルムービー公開

「フニクリ・フニクラ」の替え歌とイラストや写真を組み合わせたアニメーションで『にちようのヨルパン』を楽しむ家族の様子を表現しました。手軽に夕食の準備・片付けができるヨルパンで過ごす、少し特別で楽しい日曜日の夜を伝えます。

▼「ヨルパン」サイトにて公開中

３．『【にちようの夜は、パンにしよう】ヨルパンプレゼント』キャンペーン

必要金額分購入した対象商品のレシートを撮影してご応募いただくと、抽選で合計100名様にトースターまたはバーニャカウダディップセットが当たるキャンペーンです。

■キャンペーン期間

2025年11月1日（土）～12月31日（水）

■応募締切

2026年1月5日（月）23：59

■賞品・当選者数

Aコース・・・BRUNO スチーム＆ベイクトースター（10名様）

Bコース・・・ノースファームストック バーニャカウダディップセット（90名様）

合計：100名様

■対象商品

【ArtisanSelectionシリーズ 食事パン】

・国産小麦 バゲット

・国産小麦 ミニバゲット

・国産小麦 ミニソフトフランス 6個入

・国産小麦 ホワイトカンパーニュ 7枚スライス

・国産小麦 クラシックレトロカンパーニュ 7枚スライス

・国産小麦 煎茶と小豆のカンパーニュ 7枚スライス

・国産小麦 全粒粉入りミニバゲット

・国産小麦 ライ麦入りブール 2個入

【イングリッシュマフィンシリーズ】

・超熟イングリッシュマフィン 4個入/2個入

・麦のめぐみ全粒粉入りイングリッシュマフィン 4個入/2個入

・イングリッシュマフィンライ麦入り 4個入/2個入

・完熟トマトのイングリッシュマフィン 4個入/2個入 ※11月新発売

【フォカッチャ】

・超熟フォカッチャ 5個入

・自家製ソースのピザフォカッチャ 5個入

■応募方法

キャンペーンサイトにアクセスし、〈Aコース〉は対象商品を税込800円以上、〈Bコース〉は対象商品を税込300円以上購入したレシート画像を添付し、応募フォームに必要事項を入力してご応募ください。

■キャンペーンサイト

https://www.pasconet.co.jp/yorupan/cp2025/

■当選発表

賞品の発送をもってかえさせていただきます

※2026年1月下旬頃発送予定

■キャンペーンに関するお問い合わせ

【にちようの夜はパンにしよう】ヨルパンプレゼントキャンペーン事務局

メールアドレス：yorupan-cp2025＠camps.jp

※対応期間：2025年11月4日（火）～ 2026年1月30日（金）まで

※対応時間：土日祝日・年末年始を除く平日の10：00～18：00