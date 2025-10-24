カゴメのトマトピューレを使用した彩り鮮やかな新商品登場！「完熟トマトのイングリッシュマフィン」2025年11月1日（土）発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、「イングリッシュマフィン」シリーズの新商品として「完熟トマトのイングリッシュマフィン 4個入/2個入」を、2025年11月1日（土）から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区にて発売します。また、同日に「麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 4個入/2個入」「イングリッシュマフィンライ麦入り 4個入/2個入」をリニューアル発売します。

Pascoのイングリッシュマフィンは、1969年の発売以来、多くのお客さまにご愛顧いただいているロングセラー商品です。このたび、お客さまのリアルな声を聴かせていただくグループインタビューを行った結果、イングリッシュマフィンのユーザーは、味・食感・調理にこだわり、組み合わせる食材や好みによってトーストする・しないなど幅広くアレンジしていただいていること、また健康感を重視していることが明らかになりました。

そこで、お客さまの豊かな食生活に新たに貢献できる商品として、アレンジの幅の広さや健康感を兼ね備えた「完熟トマトのイングリッシュマフィン 4個入/2個入」を発売します。

『焼いてもそのままでも手軽においしく、彩りあざやかな、イングリッシュマフィン』をコンセプトとしたこの商品には、カゴメ株式会社のトマトピューレを使用しています。トマトの味とほのかな酸味が組み合わせた素材を引き立て、簡単なサンドイッチのアレンジでも彩り豊かに、おいしくお召し上がりいただけます。1個当たり、リコピン※が2.2mg含まれています。

※リコピン：トマトに多く含まれる「カロテノイド」という色素の一種で、強い「抗酸化作用」のある栄養素。活性酸素の増加を抑制し、生活習慣病や老化、シミ・シワの予防、免疫機能の低下を改善する効果が期待されています。

＜同日リニューアル＞

イングリッシュマフィンライ麦入り 4個入/2個入

ライ麦が粒ごと入ったイングリッシュマフィンで、ライ麦の粒感と香ばしい味わいが楽しめます。

評価の高いライ麦のプチプチ感がより感じられるよう、より歯切れの良い生地に変更。

1個当たりに含まれる食物繊維量が2.0gから2.2gになりました。

麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 4個入/2個入

小麦とライ麦の粒をまるごと挽いた胚芽やふすま等を含む全粒粉を使用し、全粒粉の香ばしさや自然な甘みをお楽しみいただけるイングリッシュマフィンです。

評価の高い全粒粉の風味を強化するため、全粒粉を10%増量（当社従来品比）。

1個当たりに含まれる食物繊維量が2.3gから2.6gになりました。

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/510_1_1a3e5e8e19a82d219c4e5b55f2935e21.jpg?v=202510240457 ]

■商品に関するお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）