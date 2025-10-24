【ドコモスマート保険ナビ】最新保険記事ランキングベスト10！
2025年10月24日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp 代表取締役社長：吉村 忠義）は、掲載しているすべての保険に関する記事の人気ランキングを10/24に発表しました。
現在、スマート保険ナビは前身の会社であるNTTイフ時代から取り扱ってきた損害保険商品に加え、医療保険やがん保険など体の保険についても取り扱っております。同時に保険商品や契約にまつわることを解決できるよう記事を日々追加しております。
ランクインをしているページを見ると損保、生保に関することはもちろん公的制度に関する記事も非常に人気で、生活にかかわる制度に関心が高いこともうかがい知れます。
調査期間：2025/4/1~205/8/31
調査対象：上記期間にドコモスマート保険ナビに訪問をいただいたお客様のページごとのセッションデータ
1位
保険証の発行にかかる日数は？申請中の注意点は？｜ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/column-cmn/insurance/insurance11.html
2位
医療保険の請求タイミングはいつ？ 活用したい簡易請求、指定代理請求とは？【からだの保険選びのアドバイス】｜ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/medical/medi-ins-bill-proced.html
3位
無免許運転で事故を起こした場合は補償される？｜自動車保険の見積もり・ランキング ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/car/chishiki/case54.html
4位
がんで入院したときに必要な費用はどれくらい？ 抗がん剤を使った治療なども解説【からだの保険選びのアドバイス】｜ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/medical/how-much-doesit-cost.html
5位自動車保険を途中で解約すると返戻金はどれくらいあるのか｜自動車保険の見積もり・ランキング ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/car/chishiki/case38.html
6位
バイクの自賠責保険とは（原付、125cc超～250cc以下）｜ドコモスマート保険ナビ バイク保険
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/kiso/jibai.html
7位
今の保険契約の途中で保険会社を切り替えることはできる？｜自動車保険の見積もり・ランキング ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/car/chishiki/case20.html
8位
入院したら医療保険からいくらもらえる？必要な入院費用と比較してみよう【からだの保険選びのアドバイス】｜ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/life-ins/column/medical/compare-required-costs.html
9位
クルーズ旅行の補償は旅行保険が適用されるの？｜海外旅行保険の選び方｜保険の比較見積もり ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/travel/choice/choice22.html
10位
夫の扶養から外れると、もしもの場合に遺族年金を受け取れなくなりますか？｜ドコモスマート保険ナビ
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/column-cmn/public-system/survivor-pension.html
また、お知りになりたいことがあればお問い合わせ窓口よりご連絡をいただけますでしょうか。記事作成の参考とさせていただきます。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/contact.html
我々スマート保険ナビは保険に関するすべてのことを解決できる、皆様に寄り添ったサイトになることを目指しておりますので引き続きご愛顧をいただけますでしょうか。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
