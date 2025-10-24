デジタルデータソリューションとカナモトが、データインシデント対応・サイバーセキュリティ分野における業務提携契約を締結

デジタルデータソリューション株式会社

デジタルデータソリューション株式会社（本社：東京都港区六本木ヒルズ森タワー、代表取締役社長：熊谷 聖司、以下デジタルデータソリューション）は、株式会社カナモト（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役社長：金本 哲男、以下カナモト）と、データ復旧サービスおよびフォレンジック調査サービス、セキュリティ対策製品「DDHBOX」の販売において業務提携契約を締結したことをお知らせします。

デジタルデータソリューションは、「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと、「データリカバリー事業」「フォレンジクス事業」「サイバーセキュリティ事業」の3つの事業を展開しています。

カナモトは、建設機械レンタル事業を主力に全国に拠点を展開し、海外7カ国にも進出しています。国土強靭化・インフラ整備、災害復旧工事など、あらゆる現場に多種多様な機材を提供し、日本各地のインフラ整備を支え、社会の安心・安全の確保に取組んでいます。

近年、日本国内においてDX化が推進される中、データ消失、社内不正による情報持ち出し、サイバー攻撃による情報漏えい被害などのデータインシデントが急増しています。特に建設業界においては、完工写真や施工図面、設計データなどの重要データが消失・破損する事案が後を絶たず、現場の工事進行遅延や取引先との信用問題に発展するケースも見られます。

このような社会課題を受け、デジタルデータソリューションとカナモトは、データ復旧・フォレンジック調査をはじめとするインシデント対応サービスや、情報漏えいを防ぐセキュリティ対策を、より多くのお客様に提供してまいります。これにより、建設業界におけるインシデント対応力の強化とサイバーセキュリティの向上に努めるとともに、被害の未然予防の重要性を広く啓発してまいります。

デジタルデータソリューションは今後も、インシデント発生時の対応や、サイバーセキュリティ対策をサポートすることで、企業・組織の情報資産を守るデータセキュリティカンパニーとしての使命を果たしてまいります。

業務提携の内容

データ復旧サービス

データ復旧専門業者14年連続データ復旧国内売上No.1（*1）データ復旧サービスです。一部復旧を含む復旧件数割合91.5%（*2）、累計相談件数は50万件（*3）を超え、官公庁や大手企業を含めた日本中のお客様のデータの復旧にあたっています。

フォレンジック調査サービス

機器の故障や犯罪・不正アクセスなどにより消されたデータを復元し、証拠データやログの調査・解析を行って、調査結果を報告するサービスです。累計相談件数は4.7万件（*4）を超え、急増するサイバー攻撃の被害調査や、社内不正・情報漏えい調査、デジタル遺品の調査解析など、幅広く対応しております。

出口対策製品「DDHBOX」

ハッカーが使用するC2サーバーへの不正通信を自動で検知・遮断することで、侵入後のマルウェアによる外部への情報流出を防止する出口対策製品です。日本トップクラスのセキュリティ会社LACからのブラックリスト提供により、官公庁と同レベル・低価格の「出口対策」を実現しました。

*1 データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを専門としてサービス提供している企業のこと。第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく（算出期間：2007年～2020年）

*2 内、完全復旧57.8%。復旧件数割合＝データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数。2023年10月実績

*3 期間：2011年1月1日～

*4 期間：2016年9月1日～

・株式会社カナモト 会社概要

建設機械レンタル事業を主力に全国に拠点を展開し、海外7カ国にも進出しています。半導体工場建設などの大型プロジェクト、国土強靭化・インフラ整備、災害復旧工事など、あらゆる現場に多種多様な機材を提供し、長年の実績と高い整備力により、日本各地のインフラ整備を支え、社会の安心・安全の確保に取組んでいます。

名称 ：株式会社カナモト（https://www.kanamoto.co.jp/）

所在地 ：〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3丁目1番地19

代表者 ：代表取締役社長 金本 哲男

設立 ：1964年10月28日

資本金 ：178億2,900万円

事業内容：建設機械器具のレンタル、鉄鋼製品の販売、エンジニアリングワークステーションおよび周

辺機器のレンタル

・デジタルデータソリューション株式会社 会社概要

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと、国内市場売上No.1の実績を持つ<データリカバリー事業>をはじめ、サイバーインシデントや社内不正の調査を行う<フォレンジクス事業>、24時間365日の監視でサイバー攻撃から企業を守る<サイバーセキュリティ事業>の3事業を展開するデータセキュリティカンパニーです。

全国58万件以上のデータインシデントに対応しているDDSは、世界最先端の技術で、DX化が進む社会にデジタルデータの安心・安全を提供します。

名称 ：デジタルデータソリューション株式会社（https://digitaldata-solution.co.jp/）

所在地 ：〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15階

代表者 ：代表取締役社長 熊谷 聖司

設立 ：1999年6月

資本金等：3億4,000万円（2025年8月末日時点資本準備金を含む）

事業内容：データリカバリー事業、フォレンジクス事業、サイバーセキュリティ事業