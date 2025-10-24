【訂正とお詫び】2025年11月27日、11月30日、ティートックレコーズより昨年『ダンス・イン・カレイドスコープ』のCDを発売したジャズピアニストKeiによるライブが決定！幻想的な夜をぜひ。

【訂正とお詫び】2025年11月27日、11月30日、ティートックレコーズより昨年『ダンス・イン・カレイドスコープ』のCDを発売したジャズピアニストKeiによるライブが決定！幻想的な夜をぜひ。