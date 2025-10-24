キャンピングカーレンタルサービス最大手JAPAN C.R.C. 東京八王子C.R.C.に新たにキャラバン・マイクロバスを導入 ～いま、普通車を導入する狙いとは～
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）」「https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、「東京八王子キャンピングカーレンタルセンター（以下、東京八王子C.R.C.）https://japan-crc.com/hachioji」にて、10月24日（金）より「NISSAN キャラバン・マイクロバス」を増車したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332646&id=bodyimage1】
これまでJAPAN C.R.C.では、ご家族やご友人とのレジャー、車中泊旅行といったニーズを中心にキャンピングカーを提供してまいりました。しかし、お客様からは「大人数でのグループ旅行」「スポーツ合宿や社員研修の送迎」「冠婚葬祭での移動」など、レジャー用途以外での大人数輸送に関するご要望も多く寄せられていました。
このたびマイクロバスを導入することで、これまでのキャンピングカーでは対応が難しかった10名様を超える団体でのご利用が可能となります。快適な移動空間と確かな輸送力を備えたマイクロバスの導入により、JAPAN C.R.C.は「楽しむ移動」から「効率的・快適な移動」まで、幅広いシーンでのお客様のニーズに対応してまいります。
今後もJAPAN C.R.C.は、お客様の様々なご利用目的に寄り添い、便利で快適な車両レンタルサービスを提供できるよう努めてまいります。
■□ 【NISSAN キャラバン マイクロバス】先進技術で乗る人すべてに快適と安全を □■
日産「キャラバン」は、長年にわたりビジネスや送迎の現場を支えてきたワンボックスカーの代表格です。その中でも「マイクロバス」は、14人乗り（2ナンバー）の高い輸送能力を誇るモデルです。
現行モデル（E26型）は、2021年10月の大幅なマイナーチェンジ（ガソリン車）を経て、車名を「NV350キャラバン」から「キャラバン」へと刷新。デザイン、安全性能、走行性能、快適性のすべてが大きく進化しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332646&id=bodyimage2】
■□ 新たに増車する NISSAN キャラバン・マイクロバスの特徴 □■
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332646&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332646&id=bodyimage2】
