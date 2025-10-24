WINTEN 台湾発スノードームブランド「JARLL（ジャール）」2025年新作コレクションを発売開始
ウィンテン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：金川 愛佳）は、台湾発の人気ブランド「JARLL（ジャール）」の2025年新作スノードームを、2025年10月より順次販売開始いたしました。
JARLLの日本正規代理店であるウィンテン株式会社は、公式オンラインストア「Winten Shop」をはじめ、楽天市場、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピングなど各ECモールにて新商品の販売を展開しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332622&id=bodyimage1】
今回の新作では、サンタクロースやトナカイ、クリスマスツリーなど、ホリデーシーズンを華やかに彩るデザインが多数登場。
ぜんまい式オルゴールには、「Jingle Bells（ジングルベル）」「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）」「Silent Night（きよしこの夜）」など、クリスマスにぴったりの名曲が収録されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332622&id=bodyimage2】
また、新商品以外にも、富士山と東京タワーをモチーフにしたスノードームは、海外の方々からも高い評価を受けており、国内外でJARLLブランドの魅力が徐々に広がっています。
シーズン商品としては、キュートなゴーストとキャンディ型のラメが印象的なハロウィンデザインも人気を集めています。
スノードーム＝クリスマスという枠を超え、一年を通じて様々なシーンで楽しめるのもJARLLの大きな魅力です。
JARLLスノードーム取り扱い商品はこちら
https://winten.co.jp/products/index/53
【販売ショップに関して】
本製品は、ウィンテン公式オンラインショップおよび各ショッピングモールにて販売されます。
※価格や在庫状況は各ショッピングモールによって異なる場合がございます。ご不明な点は直接ショップへお問い合わせ下さい。
※数に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
※受付・販売スケジュール等は余儀なく変更する場合がございます。
※商品画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332622&id=bodyimage3】
■JARLL（ジャール）とは
JARLLは、欧米・台湾・中国で展開されるアート性の高いスノードームブランドです。
30年以上にわたり職人の手で一つひとつ丁寧に作られるスノードームは、繊細で精巧な造形が特徴。
贈り物やインテリアとして多くの人々に愛されています。
「幸福と夢を運び、大切な人に心からの祝福を届ける」
という理念のもと、世界中でファンを獲得。
累計販売台数8,000万台を突破（JARLLブランドおよびOEM・ODM提供を含む）するなど、世界有数の高級スノードームメーカーとして知られています。
配信元企業：ウィンテン株式会社
配信元企業：ウィンテン株式会社
