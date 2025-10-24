美しさと機能性を両立。三代目板金屋「KANZASHI canon」～職人技が光るステンレス製かんざし
新潟・燕三条の金属加工技術を受け継ぐブランド「三代目板金屋」より、
スタイリッシュで実用的なステンレス製かんざし「canon（カノン）」が登場。
伝統とモダンデザインを融合させた一本は、まるでジュエリーのような輝きを放ち、
日常使いからフォーマルシーンまで幅広く活躍します。
素材には、医療用にも使われる高品質ステンレスを採用。
髪にやさしく、錆びにくく、汗や湿気にも強いのが特徴です。
軽やかで抜群のホールド力を備え、まとめ髪をしっかりと美しくキープ。
使うほどに手になじみ、金属でありながら温もりを感じる逸品です。
カラーバリエーションは、上品なゴールド・シルバー・ブラックの3色。
洋服にも和装にも合わせやすく、世代を問わず愛用いただけます。
専用ボックス入りで、母の日・誕生日・クリスマスなどのギフトにも最適。
“日本のものづくり”の粋が息づく「三代目板金屋 KANZASHI」は、
シンプルながらも華やかさを演出する、新時代のヘアアクセサリーです。
プレスリリース詳細へ