野性爆弾 くっきー！×「アウトドアスパイス ほりにし」2025年11月1日（土）コラボコレクションを発売！

株式会社ミモナ

株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役社長：池田道夫）が製造・販売する「アウトドアスパイス ほりにし」は、吉本興業所属 野性爆弾 くっきー！氏とのコラボレーションアイテムを2025年11月1日(土)から「アウトドアショップ Orange」各店舗、および公式ECサイトにて発売いたします。また、原宿「LOVUS gallery」にて開催する「アウトドアスパイス ほりにし」POP UP 「喜笑天結」においても、期間限定で販売いたします。

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“調味料”という枠にとどまらず、食を通じて日常にワクワクと喜びを届けているブランドです。これまでも、多種多様な異業種コラボを実現してきました。

今回、アーティストとしても独創的な世界観を表現する野性爆弾のくっきー！氏とタッグを組み、これまでにない“スパイスの新しい表現”に挑戦しました。

「食」と「アート」という異なるフィールドを融合させることで、ほりにしが目指す"美味しさのその先”を具現化。くっきー！氏が今回のコラボのために描き下ろしたアートを、ほりにし限定パッケージやアイテムに落とし込み、まるで作品のように楽しめるラインナップとして展開いたします。

【「ほりにし」をイメージして作られた４人のキャラクター】

20種類以上のスパイスや調味料が織りなす「ほりにし」の豊かな個性を、色彩豊かにデザインされた4人のキャラクターで象徴的に表現しています。

【ほりにしPOP UP STORE「喜笑天結」開催概要】

・開催日時：2025年11月1日(土)～11月9日(日)

・営業時間：11:00～20:00

・会場：LOVUS gallery（https://lovusgallery.com/）

・アクセス：東京メトロ千代田線/副都心線「明治神宮前駅」5番出口より徒歩3分、JR山手線「原宿駅」より徒歩10分

【商品ラインナップ】

特設ページ：https://shop-orange.info/collections/cookiexhorinishi

（Orangeオンラインショップにて先行予約受付中）

オールヒューマンご馳走スパイス

\6,300（税別）

くっきー ×ほりにし HO POCKET TEE

くっきー ×ほりにし RI POCKET TEE

くっきー ×ほりにし NI POCKET TEE

くっきー ×ほりにし SHI POCKET TEE

\6,000円（税別）

くっきー ×ほりにし HO TEE

くっきー ×ほりにし RI TEE

くっきー ×ほりにし NI TEE

くっきー ×ほりにし SHI TEE

\5,500（税別）

くっきー ×ほりにし HORINISHI TEE

\5,500（税別）

くっきー ×ほりにし HORINISHI L/S TEE

\6,500（税別）

くっきー ×ほりにし TOTE BAG(S)

\2,500（税別）

くっきー ×ほりにし TOTE BAG(L)

\3,200（税別）

野性爆弾 くっきー！プロフィール

1976年3月12日生まれ、滋賀県出身

吉本興業所属

コンビ・野性爆弾として活動。

ネタ作りからコントの小道具作成まで全て自身が手掛けている。

また、アーティスト"COOKIE!"としてオリジナリティあふれる作品を制作している。唯一無二の世界観が評価され、ニューヨークで開催されるアートマーケット「ARTEXPO NEW YORK 2019」にて最も注目するアーティスト5人に選出され、2020年より本格的にアーティストとしてアート活動を開始。

自身のYouTubeチャンネルでは、オーダーメイドのデニム製作や時計、バイク、音楽など、自身の好きなものを発信。趣味の域を超えた豊富な知識で多岐に渡って活動している。

YouTube「くっきー ! の引田くっきー !」

https://www.youtube.com/＠wildbombcookie(https://www.youtube.com/%EF%BC%A0wildbombcookie)

Instagram

https://www.instagram.com/nikuguso_taro/

X

https://x.com/yodareyodare

「アウトドアスパイス ほりにし」について

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ 1 本で、味が決まる!” と評判の万能スパイス。和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で当時店舗マネージャーを務めていた堀西晃弘が開発リーダーとしてプロジェクトを進め、20種以上のスパイス・調味料を独自配合。 肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような 1 本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理の必需品に。ひとふりで、料理に奥行きと旨みをプラスしてくれます。

HP：https://horinishi.jp/

「アウトドアショップ Orange」について

和歌山県伊都郡かつらぎ町を本店とし、直営店3店舗、協業店舗4店舗の計7店舗を運営。店内には、定番商品からガレージブランドまで、アウトドアギアやタウンユースでも人気のアパレルブランドがズラリと並び、ビギナーから上級者まで満足いく幅広いラインナップを取り揃えています。

HP：https://shop-orange.jp/

公式ECサイト：https://shop-orange.info/