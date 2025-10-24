全国300以上の自治体が集結！「JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア2025」来場者登録開始！【2025年11月開催】

イベント概要

JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア実行委員会2025年11月22日11:00～17:00、23日10:00～16:00開催！東京ビッグサイト東7ホールにて

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構とJOIN移住・交流＆地域おこしフェア運営事務局は、移住・交流相談や地域おこし協力隊募集、地域に関心のある交流人口・関係人口創出についての相談・PRができるイベント「JOIN移住・交流＆地域おこしフェア」を2025年11月22日（土）、23日（日）に、東京ビッグサイト東7ホールにて開催いたします。

JOIN 移住・交流&地域おこしフェアとは？

地域社会における人口減少や経済の縮小、東京圏への過度な一極集中といった社会課題に対し、移住希望者など地域に関心を持っている人と地方自治体・企業との接点を作り、繋がりを通じて地方創生・地域活性化を目指すイベントです。

会場内には、移住相談ブースをはじめ、地域おこし協力隊、関係人口、ふるさと納税など、目的に応じたエリアを設置。地域の特産品の試食・販売、ステージイベントなども行われ、楽しみながら地域の魅力に触れていただけます。

全国から約300の自治体が集まり、自治体の担当者から直接話が聞けるのが「JOINフェア」の魅力。移住や地域おこし協力隊、U・Iターン、起業や就農など、地域振興にまつわるノウハウが集結しているので、興味のある方は必見です。

来場者の疑問や悩みを解決する多彩なコンテンツで"地域"を知る

移住・交流・起業・就農などなど、地域にかかわる様々な内容を直接自治体にご相談いただけます。JOINフェアエリア

各ブースで疑問やお悩みをご相談いただけるエリアです。300以上の自治体が出展しているので、新たな出会いや発見もあるかもしれません。

▼移住相談ブース

移住・交流希望者を積極的に受け入れている全国の地方自治体に、それぞれの地域の魅力や生活環境、働き方の選択肢など、生活にまつわるリアルな話が直接相談できるブースです。

▼地域おこし協力隊相談ブース

現役の地域おこし協力隊や、隊員活動後に定住したOB・OGに活動内容や待遇、生活スタイルなどを相談できるブースです。

▼関係人口相談ブース

テレワークやワーケーションなどの新しい働き方、地域とのつながり方に関する相談ができるブースです。

付帯イベントエリア

試食や体験も交えて地域の魅力を発信するエリアです。ふるさと納税ブースをはじめ、地域活性化に取り組む企業団体も出展しています。

▼ふるさと納税ブース

ふるさと納税返礼品の試食や体験などを通して地域の魅力に触れることができる「ふるさと納税ブース」です。その地域ならではの返礼品や、これまで知りえなかった地域の取り組みについて発信しています。

▼企業出展ブース

就業支援や新しい働き方・ライフスタイルの提案など、あなたの暮らしをアップデートしてくれる素敵な情報に出会えるかもしれません。

その他にも各地の特産品を紹介・販売するマルシェや豪華ゲストを招いたステージイベントなど、地域にまつわる多数のコンテンツをご用意しています。

昨年開催時の様子

地域とつながり、あなたの未来につながる二日間！ぜひご来場ください。

フェアの最新情報は、随時公式サイトと公式SNSアカウントで配信しています。

公式サイト：https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/146/

公式SNS：https://x.com/JOIN25official

開催日時：2025年11月22日11:00～17:00、23日10:00～16:00

開催場所：東京ビッグサイト東7ホール

参加方法：事前予約制

参加費 ：無料

主催 ：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

JOIN移住・交流＆地域おこしフェア運営事務局（株式会社マイナビ）

