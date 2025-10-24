【目の愛護月間】ドクター・フィッシャー、好奇心いっぱいの学びキャラクターを発表～名前は一般公募で決定、目の衛生をより身近に～

Fischer Pharmaceuticals ltd.

眼科分野における研究開発と製品を展開し、目元ケア製品を提供するブランドとして目元の健康を守ることをミッションとした眼科用製剤のリーディングカンパニーフィッシャー・ファーマシューティカルズ社（以下ドクター・フィッシャー）は、「目の愛護月間」を記念し、ブランド初となるオリジナルマスコットキャラクター（名称未定）を発表いたします。

このマスコットは、専門的なアイケア情報をわかりやすく、親しみやすい形で消費者に伝えるメッセンジャーとして誕生しました。

目の健康を維持するうえで欠かせない要素のひとつが「目の衛生」です。

しかし日本では、その重要性がまだ十分に認知されていません。

ドクター・フィッシャーは、この課題に対してより多くの人々にアイケアの大切さを知ってもらうため、消費者に寄り添ったキャラクターを通じて、目の衛生に関する正しい知識を楽しく学べるよう発信していきます。

また、発表と同時に「キャラクターの名前募集キャンペーン」をSNS上で実施。全国の皆さまからアイデアを募り、選ばれた名前は11月に公式名称として発表予定です。

キャラクター紹介



新しいドクター・フィッシャーのキャラクターは、「目の健康」について学ぶことに情熱を注ぐ、好奇心旺盛なキャラクター です。

「どうすれば目を健康に保てるのか？」を探求しながら、日々一緒に学び、発見し、共有していく存在として、皆さんとともに成長していきます。

ドクター・フィッシャーとともに、健康な目を目指す旅の“心強いパートナー”として活躍していきます。

キャンペーン概要

名称：ドクター・フィッシャー キャラクター名前募集キャンペーン

応募期間：2025年10月24日（金）～11月13日（木）

応募方法：

１.ドクター・フィッシャー公式SNSアカウント(https://www.instagram.com/drfischer_jp/)をフォロー

２.キャラクターの名前案と理由を、キャンペーン投稿のコメント欄へ記入

賞品：

参加者の中から抽選で1名様にドクター・フィッシャー アイケア目元ふきとりシート3箱セットをプレゼント

結果発表：11月下旬（公式SNS・Webサイト・プレスリリース）

今後の展開

決定したキャラクター名称とともに、SNSやWebサイトなどさまざまな場で「目の衛生」の啓発を強化してまいります。

イスラエル発、医療の伝統と革新を受け継ぐグローバルブランド

1965年にエリ・フィッシャー博士によって創設され、三世代にわたる医療専門家の家系に生まれた科学者であり起業家でもある博士は、その医師としての伝統を受け継いでいます。フィッシャー博士は、医療グレードのパーソナルケア分野で家庭に広く知られる存在として高い評価を得ています。

博士が先駆的に取り組んだ緑内障治療の開発は、眼科、皮膚科、さらには他の分野における継続的なイノベーションの礎となりました。

ドクター・フィッシャーについて

ドクター・フィッシャー公式サイト https://dr-fischer.jp/

マルチアイケア

一般的な目の状態及び乾燥気味の目元用

乾燥対策

より乾燥が気になる目元用

ベビー

赤ちゃんのデリケートなまぶたとまつげのための特別処方

各シートには、カモミールエキスなどの成分を含み、自然な涙に近いpH値を持つやさしい処方が染み込ませてあります。大判で使いやすいエンボス加工のシートは、柔らかな肌触りで、目元をやさしく、かつしっかりと清潔に保ち、爽やかで快適な目のコンディション維持をサポートします。

「マルチアイケアタイプ」のほか、デリケートな目元にも使える「赤ちゃん用」、乾燥が気になる方向けの「乾燥対策」をラインアップ。小さなお子さまから大人まで、幅広くお使いいただける3種類をご用意しました。お出かけ先でのリフレッシュや、目元の乾燥、不快感、長時間のパソコン作業の後など、さまざまなシーンで目元をサポートします。持ち運びに便利な個装タイプで、お出かけ先でも気軽に目元ケアができます。

眼科科学に基づいて開発された防腐剤不使用・滅菌済みのドクター・フィッシャーの目元ふきとりシート「アイケア」を、ぜひお試しください。

防腐剤無添加、色素・香料不使用

「目元拭き取りシート」3つのポイント

１. よくある目元トラブルへのやさしいケア

乾きやすい目元や、花粉による不快感、目の疲れ、スクリーンによる刺激から目元をやさしくケアします。

２. 点眼薬由来の処方によるデイリーケア

眼科発想の処方で開発されたふきとりシートが、まぶたやまつ毛のまわりをやさしく洗浄・保湿・整え、1ステップで清潔に保ちます。

３. 世界中で選ばれている目元ケア

世界中の多くの人々に愛用されている目元用ふきとりシート。

毎日のケアに取り入れることで、清潔で健やかな目元環境をサポートします。

公式ストア

Amazonと楽天市場、一部眼科クリニックで販売中です。

Amazon公式ストア

https://www.amazon.co.jp/drfischer

楽天市場公式ストア

https://www.rakuten.ne.jp/gold/dr-fischer/