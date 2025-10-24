【UNTITLED】冬の装いを完成させる！“コート”を特集したページを10月24日（金）よりオフィシャルサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「UNTITLED（アンタイトル）」（https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)）は、冬の装いを洗練されたスタイルに完成させるハーフ＆ロングコートを特集したページを10月24日(金)よりオフィシャルサイトにて公開いたします。

UNTITLED（アンタイトル）は、常に変化する時代の中で、前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。

本特集では、冬にぴったりなコートとして、ハーフ丈やロング丈のコート、キルトコート、マウンテンパーカーなどをご紹介します。

今回、アンタイトルが厳選した5つのコートをピックアップし、シンプルなスタイルに新たな視点をもたらすコーディネートをご提案いたします。

それぞれのコートが持つ魅力と、冬の装いを完成させるラインナップを、ぜひご覧ください。

【 掲載スタイリングを一部ご紹介 】

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/outer/

アウター \38,500

シャツ \26,400

パンツ \24,200

ベルト \9,900

バッグ \11,000

コート \53,900

ニット \17,600

パンツ \24,200

ストール \9,900

ベルト \9,900

バッグ \13,200

コート \59,400

シャツ \26,400

パンツ \22,000

手に持ったニット \19,800

バッグ \16,500

ネックレス \12,100

※商品の価格はすべて消費税込みの表示です。

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

～自分を自由に描く服～

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Information 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/