【UNTITLED】冬の装いを完成させる！“コート”を特集したページを10月24日（金）よりオフィシャルサイトにて公開
ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「UNTITLED（アンタイトル）」（https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)）は、冬の装いを洗練されたスタイルに完成させるハーフ＆ロングコートを特集したページを10月24日(金)よりオフィシャルサイトにて公開いたします。
UNTITLED（アンタイトル）は、常に変化する時代の中で、前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。
本特集では、冬にぴったりなコートとして、ハーフ丈やロング丈のコート、キルトコート、マウンテンパーカーなどをご紹介します。
今回、アンタイトルが厳選した5つのコートをピックアップし、シンプルなスタイルに新たな視点をもたらすコーディネートをご提案いたします。
それぞれのコートが持つ魅力と、冬の装いを完成させるラインナップを、ぜひご覧ください。
【 掲載スタイリングを一部ご紹介 】
※商品の価格はすべて消費税込みの表示です。
【 UNTITLED Brand Concept 】
The Body Is Your Canvas
～自分を自由に描く服～
常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、
自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。
[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]
【 Brand Information 】
