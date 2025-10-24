【好評企画】ゴージャス、著名人との特別デート企画「あの人とデート」第二弾を開催

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、抽選で選ばれたゴージャス会員が憧れの著名人とデートを楽しむことができる期間限定企画「あの人とデート」の第二弾を実施します。

本企画の第一弾では、モデルの竹内さりあさんに参加いただき、1,500名以上の応募が集まるなど、大変好評をいただきました。

第二弾となる今回は、モデル・タレントの小田美夢さん（恋愛リアリティーショー参加者）に参加いただき、抽選で選ばれた会員様に特別なデート体験をお届けします。

■「あの人とデート」とは

ゴージャスは、ブランドコンセプトである「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会いを」に基づき、質の高い出会いにこだわった安心・安全な出会いを提供しています。

新企画「あの人とデート」は、ゴージャス会員の中から抽選で選ばれた方だけが、憧れの著名人とデートを楽しむことができる期間限定企画です。日常では味わえない特別な時間をお届けします。

選ばれた方だけが体験できる、特別な出会いをどうぞお楽しみください。

またゴージャスでは、俳優/モデル・スポーツ選手・芸人など、著名人として活躍されている会員様に向けて、プロフィールの信頼性を高める「著名人認証機能」も提供しています。

今後もこうした厳正な機能を通じて、「あなたにとってのハイクラス」なお相手と安心して出会える環境を整えてまいります。

■応募の流れ

「著名人認証機能」とは :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000017594.html

【概要】

・応募期間：2025年10月24日(金)19:00頃～11月9日(日)23:59

・応募条件を満たした会員様のみ、アプリ内の専用ページから応募可能です

・応募期間終了後、抽選で選ばれた会員様にアプリ内で発表

・当選された会員様には、アプリ内にてデート当日の詳細をご案内

・小田美夢さんとのデートを実施

【応募条件】

・現在「ゴージャス」を使用している会員で、以下の条件を満たす方

・本人確認済み

・プロフィール入力率60%以上（ご自身のマイページでご確認いただけます）

■ 小田美夢さんよりコメント

この度「あの人とデート」企画に参加させていただきます、小田美夢です。

このような特別な機会をいただけてとても嬉しいです。

どんな方と出会って、どんな時間を過ごせるのか今からワクワクしています！

初めての経験で少しドキドキしていますが、お互いに自然体でいられる素敵な時間になりますように！

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

「ゴージャス」ブランドコンセプト :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017594.html＜ゴージャスの特徴＞- 安心してご利用いただける「完全審査制」AIを用いた独自の基準による審査を実施しています。各種プロフィール情報と信頼度を踏まえた総合的な審査により、魅力的な会員のみが利用するサービスにしています。- プロフィールの信頼性を高める「職業・年収証明 / 著名人認証」機能認証が完了するとプロフィールにバッジが付与され、職業や年収を証明できます。さらに、著名人の方は審査を通過することで、専用のバッジが付与され、プロフィール写真を非公開に設定することも可能です。これらの機能により、プライバシーを守りながら、安心してご利用いただけます。- 限られた時間で「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」あなたに最適なお相手を毎日ピックアップ。相互に興味を持ちマッチングした後は希望するやりとりの始め方で、印象を確かめるためのビデオ通話やメッセージ、またはデートの調整に進みます。▼ゴージャスのダウンロードはこちら

App Store・Google Play: https://app.adjust.com/16cw8eh7

公式サイト: https://thegorgeous.jp/

公式X: https://x.com/GorgeousPR

公式Instagram: https://www.instagram.com/thegorgeous.jp/

■リンク株式会社 概要

リンク株式会社は、「それぞれが輝き 喜びを感じるつながりを紡ぎ出す。」をミッションに掲げ、ハイクラス層を対象としたマッチングサービス「ゴージャス」を企画・運営しています。

運営母体は、複数の恋愛・婚活アプリを展開してきたグループであり、9年以上にわたり培ったマッチングアプリ運営の知見と実績を有しています。さらに、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（略称: DMMA）に加入し、安心・安全なサービス運営体制を確立。

加えて、マッチング事業にとどまらず、新規事業開発やAIを活用したプロダクト開発にも注力。テクノロジーの先進性と人間らしさを両立させながら、「人と人のつながり」を起点に、人生に価値をもたらすサービスを創出しています。

会社名: リンク株式会社

代表取締役CEO: 白井 僚

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://link-corporate.jp/

■アイザック株式会社 概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社（aisaac inc.）

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

公式X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc