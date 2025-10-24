シャレード文庫10月新刊がLa Roseraie（ラ・ロズレ）にて、どこよりも早く電子先行配信！関連作品ポイント10倍のお得なフェアも開催！
シャレード文庫10月新刊特集！先行配信＆関連作品ポイント増量！
BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)では、「今すぐ読みたいラブがある」BLレーベル【シャレード文庫】10月の新刊をどこよりも早く先行配信！
あわせて新刊著者の稲月しん先生、真崎ひかる先生関連作品がポイント10倍の、お得なフェアを開催中です！
キャンペーン：シャレード文庫10月新刊特集！先行配信&関連作品ポイント10倍
キャンペーン期間： 2025年10月24日（金）～2025年10月6日（木）
シャレード文庫新刊を最速で読むなら、ラ・ロズレのキャンペーンがオススメですよ！
10月新刊先行フェアはこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/202510_futami_1024
シャレード文庫 10月新刊
「ヤクザの秘密には色仕掛けがいいと聞きまして」(C)稲月しん／秋吉しま／二見書房
ヤクザの秘密には色仕掛けがいいと聞きまして
著：稲月しん
画：秋吉しま
美容師という将来を決めた比呂は、柏木の勧めでバイトを始めることに。
柏木の優しさに驚く比呂だったが…え、柏木のドオオオオンが？
「リス型宇宙皇子に求婚されています ～流星の如く愛が降る～」(C)真崎ひかる／明神 翼／二見書房
リス型宇宙皇子に求婚されています ～流星の如く愛が降る～
著：真崎ひかる
画：明神 翼
大学生の水琴が拾ったリスは、実はイケメン宇宙人。
当然のように自分のお世話を命じ、水琴を可愛がり伴侶になれと口説いてきて!?
シャレード文庫10月新刊はこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/202510_futami_1024
70％OFFクーポンがもらえる BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）
BL読むなら La Roseraie／La Roseraie（ラ・ロズレ）
BLを思う存分楽しみたい！BLの世界だけに浸りたい！！
そんな、BLファンにピッタリなのが、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)
La Roseraie（ラ・ロズレ）会員登録 特典
・全電子書籍対象 70％オフクーポン
※使用回数1回限り ※割引上限5,000pt
※サービスは予告なく変更になる場合があります
また、BL紹介コラム、コミックエッセイなど、BL情報ページ Coffret la Roseraie（カフレ・ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/pages/coffret)も、ラ・ロズレ会員登録で、全コンテンツお楽しみいただけます！
ラ・ロズレ無料会員登録はこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/about_laroseraie
