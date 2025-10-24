シャレード文庫10月新刊がLa Roseraie（ラ・ロズレ）にて、どこよりも早く電子先行配信！関連作品ポイント10倍のお得なフェアも開催！

シャレード文庫10月新刊特集！先行配信＆関連作品ポイント増量！

株式会社二見書房シャレード文庫10月新刊特集！先行配信＆関連作品ポイント増量！／La Roseraie（ラ・ロズレ）

BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)では、「今すぐ読みたいラブがある」BLレーベル【シャレード文庫】10月の新刊をどこよりも早く先行配信！

あわせて新刊著者の稲月しん先生、真崎ひかる先生関連作品がポイント10倍の、お得なフェアを開催中です！

キャンペーン：シャレード文庫10月新刊特集！先行配信&関連作品ポイント10倍

キャンペーン期間： 2025年10月24日（金）～2025年10月6日（木）

シャレード文庫新刊を最速で読むなら、ラ・ロズレのキャンペーンがオススメですよ！

シャレード文庫 10月新刊

10月新刊先行フェアはこちら :https://roseraie.tokyo/pages/202510_futami_1024「ヤクザの秘密には色仕掛けがいいと聞きまして」(C)稲月しん／秋吉しま／二見書房ヤクザの秘密には色仕掛けがいいと聞きまして

著：稲月しん

画：秋吉しま

美容師という将来を決めた比呂は、柏木の勧めでバイトを始めることに。

柏木の優しさに驚く比呂だったが…え、柏木のドオオオオンが？

「リス型宇宙皇子に求婚されています ～流星の如く愛が降る～」(C)真崎ひかる／明神 翼／二見書房リス型宇宙皇子に求婚されています ～流星の如く愛が降る～

著：真崎ひかる

画：明神 翼

大学生の水琴が拾ったリスは、実はイケメン宇宙人。

当然のように自分のお世話を命じ、水琴を可愛がり伴侶になれと口説いてきて!?

70％OFFクーポンがもらえる BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）

シャレード文庫10月新刊はこちら :https://roseraie.tokyo/pages/202510_futami_1024BL読むなら La Roseraie／La Roseraie（ラ・ロズレ）

BLを思う存分楽しみたい！BLの世界だけに浸りたい！！

そんな、BLファンにピッタリなのが、BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)

La Roseraie（ラ・ロズレ）会員登録 特典

・全電子書籍対象 70％オフクーポン

※使用回数1回限り ※割引上限5,000pt

※サービスは予告なく変更になる場合があります



また、BL紹介コラム、コミックエッセイなど、BL情報ページ Coffret la Roseraie（カフレ・ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/pages/coffret)も、ラ・ロズレ会員登録で、全コンテンツお楽しみいただけます！

