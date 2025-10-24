【10/31(金)19:00配信】バイエル薬品「エレビット(R)」、「たまひよ」とInstagramライブ配信を開催！

バイエル ホールディング株式会社- ライブご参加者の中から抽選で20名様にエレビットオリジナルミニブランケット＆トートバック、エレビットファミリー(エレビット、メネビット、エレビット植物性DHA、エレビット 産後ケア)のサンプル1日分をプレゼント！- ライブ視聴者限定のエレビット定期割引デジタルクーポンをプレゼント！

バイエル薬品株式会社（本社：大阪市、以下「バイエル薬品」）の産婦人科・婦人科医師推奨 No.1*のプレナタル**サプリメント「エレビット(R)」は株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市）が運営する妊娠・出産・育児ブランド「たまひよ」とSNSアプリ「Instagram」にてInstagramライブ配信を実施いたします。

ゲストには人気料理家ユニット ぐっち夫婦が登場。テーマは「妊娠中の食生活」。彼らが語る「妊娠中の食生活、コレが大変だった！」という実体験や、家庭で簡単に作れる葉酸たっぷりレシピを紹介していただきます。また、妊婦さんにとって、お腹の赤ちゃん(胎児)の健康のために、ママの体調を整える「胎調管理」※1をすることがとても大切です。この「胎調管理」につながる、妊婦さんの心と体の栄養になるトークセッションに是非ご参加ください。参加者限定のプレゼントもご用意しています。

Instagramライブ配信 概要

たまひよインスタライブ Presented by バイエル薬品（エレビット）

- 配信日：2025/10/31（金）１9:0０～ たまひよ公式Instagramアカウントにてhttps://www.instagram.com/tamahiyoinsta/- 出演：ぐっち夫婦https://gucci-fuufu.com/- プレゼント１.ライブ中に「胎調管理」に関することや感想のコメント投稿してくださった方の中から抽選で20名様にエレビットオリジナルミニブランケット＆トートバック、エレビットファミリー(エレビット、メネビット、エレビット植物性DHA、エレビット 産後ケア)のサンプル1日分をプレゼント（アーカイブ配信にコメントで抽選20名様）。応募期間：2025/10/31(金) 19:00～2025/11/30(日) 23:59まで２.ライブ視聴者全員にInstagramライブ配信限定、エレビット定期割引デジタルクーポンプレゼント。

※内容は変更になる可能性がございます。

※本キャンペーンはInstagram・Meta社とは一切関係ありません。

※1胎調管理とは

赤ちゃんがほしいと思ったその時から、生まれてくる赤ちゃんのために、今からできることがあります。それは、妊娠前から胎児の健康を想い、お母さんのカラダを整えること。妊娠中は、その小さな成長をしっかりと支えていくこと。つまり、お母さんの健康状態を保つことがとても大切です。エレビット(R)は、根拠のある葉酸800μgを含む18種類のビタミン・ミネラルが配合された妊活・妊娠中の方向けマルチビタミンサプリメント。あなたと赤ちゃんのために、1日3粒から「胎調管理」はじめてみませんか？

■「エレビット(R)」の情報発信について

エレビット(R)ブランドサイト（https://www.elevit.jp）、ならびにX（https://x.com/elevit_japan）、Instagram（https://www.instagram.com/elevitjapan/）の公式アカウントにおいて、製品情報のほか、葉酸と成分、食事と栄養、妊活中・妊娠中・産後に知っておきたいことなど、産婦人科の医師など専門家の監修に基づき、妊活中・妊娠中・産後の皆さんの心と身体に寄り添いながら情報発信を行っています。

■エレビット(R)ブランドファミリーについて

受胎から満2歳の誕生日を迎えるまでを数えた1000日間は、子どもの「人生最初の1000日」と呼ばれ、この期間の栄養摂取が将来の健康維持にも重要であると言われています。バイエル薬品は、妊娠前から妊娠期間を通じて栄養をサポートする「エレビット(R) （プレナタルケア）」、「メネビット(R)」、「エレビット(R) 植物性DHA」や、産後・授乳期用に開発したサプリメント「エレビット(R) 産後ケア」の提供により、赤ちゃんを育む産前・産後のママの十分な栄養と子どもの健やかな発育をサポートしています。

■エレビット(R) （プレナタルケア）について

「エレビット(R)（プレナタルケア）」は、栄養が不足しがちな日本人女性のために作られ、妊活・妊娠中の女性と、お腹の赤ちゃんの成長に不可欠なマグネシウムや葉酸をはじめ、12種類のビタミンと6種のミネラルが、厚生労働省の栄養推奨量を基準に配合されています。

4,980円（税込）

内容量：39.6g（440mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：日本

■メネビット(R)について

「メネビット(R)」は、プレナタル**サプリメント「エレビット(R)」シリーズから生まれた男性用サプリメントです。抗酸化作用を持つ栄養素として代表的なビタミンEや、コンディショニングに大切な細胞の代謝をサポートするミネラルの亜鉛など、男性の妊活を支える9つの栄養素をバランスよく配合したマルチビタミンサプリメントとなっています。

4,980円（税込）

内容量：33.7g（374mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：イタリア

■エレビット(R) 植物性DHAについて

「エレビット(R) 植物性DHA」は、赤ちゃんを育みながら思うように食事が取れない女性に、サプリメントでのDHA補填を提案する商品です。「植物性DHA」なので魚特有のにおいがなく、飲みやすいソフトカプセルで、DHA量は国際基準に準拠した200mg/日を配合。水銀リスクフリーで、魚の漁獲量に影響を受けることなく、海の生態系を崩さないサステナブル（持続可能性）な商品です。

2,700円（税込）

内容量：26.4g（440mg×60粒）/1日2粒目安

原産国：日本

■エレビット(R) 産後ケアについて

「エレビット(R) 産後ケア」は、忙しい産後のママが自身の健康と赤ちゃんの健やかな発育に欠かせない大切な栄養を手軽に安心して摂れるように開発された、産後・授乳期用のマルチビタミンサプリメントです。多くのママが毎日の食事では摂りきれない、産後・授乳期に大切な14種の栄養素について、厚生労働省の推奨量を満たせるように設計されています。

3,660円（税込）

内容量：39.6g（440mg×90粒）/1日3粒目安

原産国：日本

* 2025年1月 株式会社RJCリサーチ調べ インターネット調査 調査対象：産婦人科、産科、婦人科、生殖医療関連診療科 150名

** 妊娠準備期間及び妊娠期間

バイエル薬品株式会社について

医療用医薬品、コンシューマーヘルスの各事業を通じて、日本の患者さんのための治療に変革をもたらす持続可能な取り組みを推進しています。医療用医薬品部門では、アンメットメディカルニーズの高い循環器・腎・代謝領域、オンコロジー領域、眼科領域などのスペシャリティ領域、画像診断領域にフォーカスし、革新的医薬品の提供を通じて高齢化が進む日本の患者さんの健康寿命の延伸とQOLの向上に努めています。コンシューマーヘルス部門では、赤ちゃんの「人生最初の1000日」に適切な栄養を届けるため、女性の妊娠前から妊娠期間及び産後・授乳期を通じて栄養をサポートするサプリメントなどに注力しています。詳細はコーポレートサイト（https://www.pharma.bayer.jp）, Facebook ( https://www.facebook.com/official.byl/ (https://www.facebook.com/official.byl/)), YouTube（https://www.youtube.com/channel/UCplxNhFEEVxi9i9vgcAhhtw）をご参照ください。