¡ÚGOKUMIN¡Û¸½Ìò¥Þ¥Þ¤È½õ»º»Õ¤¬¶¦Æ±³«È¯¡ªÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ÎÉéÃ´¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥ÉÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÂô¹¯´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¤è¤ê¡¢°é»ù¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¤¹¤ë¡¢2WAYÀß·×¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¡Ö¥Ï¥°¥Í¥¹¥È¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ÞÌÜÀþ¡×¤È¡ÖÀìÌç²È¤Î°Â¿´¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë½Ð»º½àÈ÷¤â¡¢¤³¤ì°ì¤Ä¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
³«È¯¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
Ìëµã¤¤ä¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¢Åº¤¤¿²Ãæ¤ÎÉÔ°Â¡ÄÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤ë°é»ù¤ÎÇº¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò¥Þ¥Þ¤È½õ»º»Õ¤¬¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°Â¿´¡×¤È¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î°é»ù¥·ー¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹©É×¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·À¸»ù¤«¤é3ºÐ¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤ÎËèÆü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥°¥Í¥¹¥È¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤µ¤ºÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë°Â¿´Àß·×¡Û
Ìë´Ö¼øÆý¤ä¤ªÃë¿²¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤µ¤º¤ËÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë°Â¿´Àß·×¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢É½ÌÌ¤ÏÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿Îä´¶À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£ÄÌÇ¯²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥Þ¤â°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤â¤ª½Ð¤«¤±¤â¥é¥¯¤Ë¡Û
¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹¤²¤ì¤Ð¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤â°ì½ï¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â¤ª²È¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²÷Å¬¶õ´Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ー¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·À¸»ù¤«¤é3ºÐ¤´¤í¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¡Û
¤ªÃë¿²¥Þ¥Ã¥È¤ä¥×¥ì¥¤¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ç¡¢´À¤ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÅÇ¤Ìá¤·¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¡¢ËèÆüÀ¶·é¤ËÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥Ï¥°¥Í¥¹¥È¡Û
[²Á³Ê] 9,980±ß
[¥µ¥¤¥º]
Ìó71¡ß116cm
[¥«¥éー] ¥Ö¥é¥¦¥ó
[ÁÇºà]
¥³¥Ã¥È¥óÌÌ¡§ÌÊ100% ÃæÁØ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%²¼ÁØ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë95% ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó5%
Îä´¶ÌÌ¡§Îä´¶¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë50%Îä´¶¥Ê¥¤¥í¥ó50¡ó
[½ÅÎÌ] Ìó1.3kg
[È¯ÇäÆü]2025Ç¯10·î24Æü
[ÈÎÇäÅ¹]
¡¦¸ø¼°EC¡§https://gokumin.co.jp/products/G-BIB-BR-01
¡¦Amazon¡§https://amzn.asia/d/e4BCxAu
¡¦¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-bib-br-01.html
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-bib/
¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô 200Ëü¸Ä ¡ÖGOKUMIN¡×¤È¤Ï
Ì²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤Ê°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤«¤é¡£
ÆüËÜÈ¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOKUMIN¡×¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿²¶ñ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ØAmazon.co.jp ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¥¢¥ïー¥É2023 ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç»°´§Ã£À®¤Ê¤É¼õ¾ÞÎò¤âÂ¿¿ô¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Ç¤âëð¤ï¤ì¤ë·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤ÊËèÆü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ü¡ÚGOKUMIN¡Û¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯»þÂå¤Î¿·¾ï¼±¡£¼ó¤È¸ª¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤à¡ØÅ·»È¤Î¤ï¤¿¤â¤³¥íー¥Ô¥íーNEO¡Ù¤¬ÅÐ¾ì
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000036491.html
¡ü¡ÚGOKUMIN¡Û¡ÈÁª¤Ù¤ëÌ²¤ê¡É¤È¤¤¤¦³×¿·¡£¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Plus¡Ù¡¢125ÄÌ¤ê¤Î¿²¿´ÃÏ¤Ç¿·ÅÐ¾ì
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000036491.html
¡ü¡ÚGOKUMIN¡Û¿²¤ë¤À¤±¤Ç¹ø¥±¥¢¡£ËýÀÅª¤Ê¹ø¤Î¥À¥ë¤µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000036491.html
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
¡Ö¤Ò¤È¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤Ø¡¢¤Ä¤¯¤ë¡£¡× ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤êÆÏ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKURUKURU
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§´ØÂô¡¡¹¯´²
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1
¸ø¼°HP¡§https://www.kurukuru.co.jp