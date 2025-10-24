ITインフラ運用の新たなスタンダードを創出 マルチクラウド＆インフラ構成管理 「ITOGUCHI」2025年10月24日より提供開始

アイビーシー株式会社

アイビーシー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：加藤 裕之、以下 IBC）は、2025年6月に発表した新製品「ITOGUCHI（イトグチ）」を、2025年10月24日より正式に提供開始いたします。

「ITOGUCHI」は、マルチクラウド・マルチベンダー環境に対応したインフラ構成管理ツールで、複雑化するITインフラの構成情報を自動で検知・描画し、常に最新の状態を維持することで、構成管理の効率化と障害対応の迅速化を実現します。

IBCはこれまで、「IT障害をゼロにする」ために必要な製品・サービスを提供してきましたが、「マルチクラウド」「マルチベンダーインフラ」の時代、運用課題を解決する糸口となるべく新たな製品として「ITOGUCHI」を開発いたしました。

＜ITインフラの運用現場でよくある声＞

クラウドサービスの多様化、インフラ構成の複雑化、属人化した運用により、ITインフラの現場では、次のような声が日常的に聞かれます。

「クラウドが複雑で、どのシステムがどこに何があるのか把握できない」

「構成図が統一されておらず、トラブル時の影響範囲確認に時間がかかる」

「構成図の作成・更新が手作業で、限界を感じている」

「障害が発生しても、どこで起きているのか分かりにくい」

「この構成図、いつのもの？最新の資料はどこ？」

こうした現場の混乱や非効率は、ITインフラ運用における根深い課題です。

「ITOGUCHI」は、これらの声に真正面から向き合い、構成情報の自動検知・自動描画・常時最新化を実現します。障害発生時には、影響範囲の即時把握と原因特定を支援し、運用の属人化を防ぎます。

＜ITOGUCHIの主な効果と機能＞

■インフラ全体像を一目で把握 ～構成情報の自動「見える化」と常時最新情報の維持～

マルチクラウド・マルチベンダー環境の複雑なインフラ構成を自動で検知し、接続構成まで詳細に描画します。常に最新の状態に保ち、構成情報の世代管理も行うことができます。

また、ノードの描写を手動で行う場合でも、GUI（グラフィカルユーザーインターフェース：画面上の操作ツール）によって簡単に操作でき、整列や編集などの操作にも対応しています。

■障害発生時の混乱をなくす ～原因特定と影響範囲の即時把握～

障害発生時「どこで何が起きているか分からない」という状況でも、「ITOGUCHI」では過去の対応履歴や、最新の構成図からトラブルシューティングが可能です。障害対応を属人化することなく、誰でも初動対応から原因調査まで迅速に実施することができます。

■煩雑な構成管理からの解放 ～最適な運用計画とコスト削減～

常に最新の構成情報を基に、設備更新や投資の最適なタイミングをお知らせします。必要な時に最新の構成図や資産一覧を出力でき、無駄なコストを削減してシステムの安定運用を支援いたします。

＜提供情報＞

・提供開始日：2025年10月24日

・提供価格：月額50,000円（税抜）から

・提供形態：SaaS（クラウドサービス）

・製品URL：https://system-answer.com/itoguchi/

＜企業情報＞

【アイビーシーについて】

IBCは、2002年の設立以来、性能監視分野に特化した事業を展開しており、ITシステムの稼働状況や障害発生の予兆などを把握するITシステム性能監視ツールの開発・販売およびコンサルティングを手掛けています。

社 名：アイビーシー株式会社

本 社：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目8番8号 アクロス新川ビル8F

代 表 者：代表取締役社長 加藤 裕之

設 立：2002年10月

事業内容：ITシステム性能監視ツールの開発/販売/サポート

ITシステムの性能評価サービス

ITシステムの設計・構築、コンサルティング

IoTセキュリティ基盤サービスの開発/提供

各種機器、ソフト販売

＜本件に関するお問い合わせ＞

■アイビーシー株式会社

電話 ：03-5117-2780

E-mail：info@ibc21.co.jp

製品URL：https://system-answer.com/itoguchi/

※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。