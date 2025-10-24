こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
好評につき今季取扱い店舗を大幅拡大 renoma golf「Base Series(ベースシリーズ)」から2025年秋冬コレクション登場
～上質で機能的、日常にも溶け込むゴルフウェアを全国のゴルフ５で展開～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、renoma golf「Base Series」(レノマゴルフ ベースシリーズ)の2025年秋冬コレクションを全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて順次発売いたします。
■renoma golf「Base Series」とは
「renoma golf」は、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターなど、多彩な分野で活躍する熊谷隆志氏がディレクターを務めるゴルフブランド。ファッション性とパフォーマンス性を兼ね備えたアイテムを提案しています。
その中でも「Base Series」は、より多くの方に、そしてよりパフォーマンスを求める方に向けて2025年春にスタートした新ライン。軽くて機能的な素材や、ブランドらしいシックな色合いを特徴とし、練習場からラウンド、さらには日常まで幅広いシーンに溶け込むデザインが魅力です。2025年春、ゴルフ５の限定55店舗で販売し多くのお客様にご好評をいただきました。春夏シーズンのご好評を受け、この秋からは176店舗と取扱い店舗を大幅に拡大し、さらに多くの方にお届けできる体制が整いました。
今回登場する秋冬コレクションでは、トップス・ボトムス・アウターに加え、フリースキャップやニット帽などを含む全13アイテムをラインナップ。上質な素材感とベージュ・ブラックを中心としたカラーリングで、洗練されたゴルフスタイルを提案します。
【renoma golf Base Series 特集ページ】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage295.aspx
■2025年秋冬 商品ラインナップ
■着用イメージ
【店舗詳細】
各商品は、全国のゴルフ５対象店舗および公式オンラインストアにて販売。実店舗で手に取ってご覧いただけるのはゴルフ５のみとなっております。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・renoma golf取扱い店舗一覧(PDF)：https://store.alpen-group.jp/golf5/fitting/renoma/img/renomagolf_store_list.pdf
・公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
