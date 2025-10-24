「ミーツ・ザ・福祉2025」を開催

写真拡大

１　趣旨

　　11月１日（土）に橘公園野球場で「ミーツ・ザ・福祉2025」を開催します。

　　今年度のミーツ・ザ・福祉では、福祉関係事業所の手作り雑貨販売や飲食店、体験型コンテンツ、ミー

　ツ・ザ・福祉の人気コンテンツである「ミーツ新喜劇」、障害のある方のステージプログラム等を行いま

　す。

　　本市では、市民の皆様に広く障害のある人についての理解を深めていただくことを目的として、昭和57

　年度より「市民福祉のつどい」を実施しています。 　

　　平成29年度からは「ミーツ・ザ・福祉」としてリニューアルを図り、障害のある人と障害のない人との

　新たな交流が生まれています。

 

２　開催日時

　　令和７年11月１日（土） 午前10時から午後４時

 

３　場所

　　橘公園野球場（尼崎市東七松町１丁目22）

 

４　入場料

　　無料（飲食物や物品の購入は有料です）

 

５　問い合わせ先

　　ミーツ・ザ・福祉実行委員会（事務局：NPO法人月と風と）

　　（電話）       　06-6493-6965

　　（ファクス）　06-6493-6965

　　