アニメ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月22に「アニメ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アニメに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
アニメ市場の概要
アニメ市場に関する当社の調査レポートによると、アニメ市場規模は 2035 年に約 805億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の アニメ市場規模は約 428億米ドルとなっています。アニメ に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アニメ市場シェアの拡大は、政府主導のクールジャパン輸出促進策によるものであり、世界のアニメ市場に影響を与えています。私たちの分析によると、アニメの中心地である日本の輸出戦略と国家ブランディング計画は、プロモーション活動から海外配信とアーカイブ化への資金援助へと移行しています。
さらに、これらの協調的な取り組みにより、政府支援によるパイプラインの構築が期待されます。助成金や補助金は研究機関や出版社の初期リスクを軽減し、外交的プロモーションは市場アクセスを改善し、アーカイブ化の調和は知的財産権紛争の減少につながります。
アニメに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/anime-market/590641302
アニメ市場調査では、プラットフォームの統合とストリーミングへの投資拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、グローバルなストリーミングプラットフォームや戦略的買収企業によって、アニメは地域限定の文化財から、世界中で配信されるコンテンツカテゴリーへと転換していることが、本レポートで示されています。さらに、大手企業（SonyやNetflix）の企業報告書は、ローカライズされたアニメコンテンツの優先化を示唆しています。これは、予想される期間を通じてアニメ市場において収益性の高いセグメントが明確化されることを示しています。
しかし、労働力不足と劣悪な労働条件は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。アニメ業界は、アニメーターの過重労働、低賃金、熟練労働者の不足など、深刻な労働力問題を抱えています。こうした状況の結果として、長期的には燃え尽き症候群、高い離職率、そして制作品質の低下が見られます。世界中でアニメへの需要が高まるにつれ、安定した生産量を維持することがますます困難になっており、業界の成長と創造性を維持するための労働改革と支援体制の改善が喫緊の課題となっています。
アニメ市場セグメンテーションの傾向分析
アニメ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アニメ の市場調査は、タイプ別、プラットフォーム別、ジャンル別、人口統計別と地域別に分割されています。
アニメ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641302
