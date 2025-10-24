¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¶¥¹çÊ¬ÀÏÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È2025-2031
¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹Å²½Â¥¿ÊºÞ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó´ð¡Ê-SH¡Ë¤ò¹âÌ©ÅÙ¤Ç´Þ¤àÄãÊ¬»Ò¤Þ¤¿¤ÏÃæÊ¬»Ò¤Î¥Ý¥ê¥Þー¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢¼¼²¹¤Ç¤â¿×Â®¤Ë¹Å²½È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¾½á´Ä¶²¼¤äÄã²¹¾ò·ï²¼¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿ÀÜÃåÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÆÃÀ¤òÍ¤¹¤ë¡£¹Å²½Â®ÅÙ¤ÎÀ©¸æÀ¤ä¼è°·¤¤¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÃåºÞ¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢·úÀßÊä½¤¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÉõ»ßºà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ß¥ó·Ï¹Å²½ºÞ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²«ÊÑ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î³°´Ñ¾å¤ÎÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢°Õ¾¢À¤äÂÑ¸õÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤âÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿×Â®¤Êºî¶È»þ´Ö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì»Ü¹©¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î·úÃÛÊ¬Ìî¡¢»º¶ÈÊä½¤¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âµ¡Ç½ÀÜÃå¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÂÐºö¤äÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ü¹©¸úÎ¨¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¹âÀÇ½ºàÎÁ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¹Å²½À¤È¼¾½áÀÜÃåÀ¤òÈ÷¤¨¤ëËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»ÒÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ä¥»¥ó¥µー¤Î¾®·¿²½¡¦·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤êÉõ»ßºàÎÁ¤ÎÀÇ½Í×µá¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓÆÃ²½·¿¤Î¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤Ø¤Î»Ô¾ì´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢DIY¤ä¼«Æ°¼ÖÊä½¤¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô»Ô¾ì¤Ë¤â¿»Æ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤«¤éÌ±À¸ÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÍÑÅÓ³ÈÄ¥¤ËÈ¼¤¦À½ÉÊ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶È³¦¹½Â¤¤Ï¡¢Â¿¹ñÀÒ²½³Ø¥áー¥«ー¤ÈÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬º®ºß¤¹¤ëÂ¿ÁØÅª¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¼ê²½³Ø¥áー¥«ー¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¤äÀÜÃåºÞÀ½ÉÊ¤È¤Î°ìÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆÃÄêÍÑÅÓ¤äÃÏ°è¥Ëー¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹çµ»½Ñ¤ä¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þÎÏ¤òÉð´ï¤Ëº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¦Äã½À¡¦ºî¶ÈÀ¤Î²þÎÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Ç¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤äË¡µ¬À©ÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÌ»ºÀ¤ÈÂ¿ÉÊ¼ïÂÐ±þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÀ½ÉÊ·²¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤È¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/119798/polymercaptan-curing-agent¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.1%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332635&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332635&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Huntsman Corporation¡¢Toray Industries¡¢BRUNO BOCK¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó61.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î·úÃÛÊ¬Ìî¡¢»º¶ÈÊä½¤¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âµ¡Ç½ÀÜÃå¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÂÐºö¤äÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ü¹©¸úÎ¨¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¹âÀÇ½ºàÎÁ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¹Å²½À¤È¼¾½áÀÜÃåÀ¤òÈ÷¤¨¤ëËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»ÒÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ä¥»¥ó¥µー¤Î¾®·¿²½¡¦·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤êÉõ»ßºàÎÁ¤ÎÀÇ½Í×µá¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓÆÃ²½·¿¤Î¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤Ø¤Î»Ô¾ì´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢DIY¤ä¼«Æ°¼ÖÊä½¤¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô»Ô¾ì¤Ë¤â¿»Æ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤«¤éÌ±À¸ÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÍÑÅÓ³ÈÄ¥¤ËÈ¼¤¦À½ÉÊ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶È³¦¹½Â¤¤Ï¡¢Â¿¹ñÀÒ²½³Ø¥áー¥«ー¤ÈÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬º®ºß¤¹¤ëÂ¿ÁØÅª¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¼ê²½³Ø¥áー¥«ー¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¤äÀÜÃåºÞÀ½ÉÊ¤È¤Î°ìÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆÃÄêÍÑÅÓ¤äÃÏ°è¥Ëー¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹çµ»½Ñ¤ä¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þÎÏ¤òÉð´ï¤Ëº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¦Äã½À¡¦ºî¶ÈÀ¤Î²þÎÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Ç¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤äË¡µ¬À©ÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÌ»ºÀ¤ÈÂ¿ÉÊ¼ïÂÐ±þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÀ½ÉÊ·²¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤È¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/119798/polymercaptan-curing-agent¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.1%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332635&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332635&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ê¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¹Å²½ºÞ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Huntsman Corporation¡¢Toray Industries¡¢BRUNO BOCK¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó61.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£