株式会社G-gen「Fastly Xcelerate Tokyo 2025」に出展

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴孝、以下G-gen）は、2025年10月29日(水) に 開催される「Fastly Xcelerate Tokyo 2025」に出展いたします。

本イベントでは、Google Cloud Partner として培った知見をもとに、「導入も、開発も、その先の成長も。」をテーマにした“クラウドを動かす6つのサービス” を紹介します。

G-genは、Google Cloud および Google Workspace を中心に、導入・開発・運用・教育・生成 AI 活用までを包括的に支援。クラウドの利活用を推進する企業のパートナーとして、より柔軟でスケーラブルな環境づくりをサポートしています。

ウェブサイト：https://learn.fastly.com/xceleratetok

出展内容

展示ブースでは、Google Cloud Partner of the Year 受賞実績を持つ G-gen が提供する以下の6つのサービスをパネル展示で紹介します。

出展の目的

生成AIやデータ活用の進展により、クラウド環境の柔軟性とセキュリティの両立が企業成長の鍵となっています。

G-genは、Google Cloud のパートナーとして、企業が“クラウドを使いこなす”ための仕組みとサポートを提供しています。

Fastly が提唱するエッジコンピューティングの世界観と連携し、クラウドとエッジが融合した次世代の開発・運用モデルを提案します。

Fastly Xcelerate Tokyo 2025 開催概要

開催日：2025年10月29日（水）

会 場：The Grand Hall （東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階）

主 催：Fastly Japan合同会社

イベント内容：エッジ・クラウド・セキュリティ・開発者体験に関するテクノロジーカンファレンス

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 ：株式会社G-gen

代表者 ：代表取締役 羽柴孝

本 社 ：東京都新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 ：5,000万円

事業内容：Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式Webサイト：https://g-gen.co.jp

Facebook：https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X（旧Twitter）：https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ：https://blog.g-gen.co.jp/

