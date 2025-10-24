10月31日（金）に愛知県名古屋市「イオンタウン千種」内のファミリーアミューズメント施設がリニューアルおよび「NICOPA & nico ground 千種店」へ名称変更

株式会社カーゾック10/31 リニューアルおよび「NICOPA & nico ground 千種店」へ名称変更

株式会社カーゾック（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役社長：栗林 由幸）が運営するファミリーアミューズメント施設「カラフルパーク & nico ground 千種店」は、2025年10月31日（金）にリニューアルオープンいたします。あわせて店舗名称を「NICOPA & nico ground 千種店」へ変更いたします。

NICOPA & nico ground 千種店について

イオンタウン千種店2階にあるアミューズメント施設です。キッズパークとゲームコーナーがありご家族でお楽しみいただけます。キッズパークはフードコート内に！お食事前など、元気いっぱい遊びたいお子さまが楽しんでいただける遊具が揃っており、室内遊園地なので雨の日でも体を動かして遊ぶことが出来ます。専門店街の反対側にあるゲームコーナーでは、クレーンゲーム・キッズカードなど最新の景品を取り揃えております。

【店舗概要】

新店名：NICOPA & nico ground 千種店

旧店名：カラフルパーク & nico ground 千種店

店舗所在地：愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番地13号 イオンタウン千種 2F

営業時間：10:00～21:00（キッズパークは20:00まで最終受付19:30）

リニューアルオープン日：2025年10月31日（金）

※nico groundは、先行して10月10日（金）リニューアルオープンしています。

※住所、営業時間、電話番号に変更はありません。

名称変更の背景

現在「NICOPA」の名称で、東名阪 40店舗以上展開しております。リニューアルオープンを機に、千種店の名称を統一することで"NICOPAブランド"のさらなる価値向上を図ります。

リニューアルオープン記念イベントについて

新店舗ロゴ

リニューアルオープンを記念して、同店にてイベントを開催いたします。

■参加無料！じゃんけんイベント開催

スタッフとじゃんけんをしてお菓子を獲得しよう！

じゃんけんに勝利してカードをゲット、カード3枚とお菓子詰め合わせが交換できます。

当日いるスタッフ全員と1回ずつじゃんけんができます。1日でお菓子ゲットも夢じゃない！

開催日時：10月31日（金）～11月30日（日）※景品がなくなり次第終了

参加対象者：小学生以下のお子さま

参加費：無料

1971年4月、屋上遊園地の保守・運営を行う会社として設立。現在はショッピングセンター内にファミリーアミューズメント施設「NICOPA」「nico ground」を東名阪エリアに45店舗以上展開。2021年6月に新業態の体験施設「kiond」を三重県多気町に出店し、2024年8月には広島県広島市に2号店を開設。また、2023年4月にICT学習塾運営会社と合併し、愛知県内に学習塾「ジスタ」などを運営しています。



本社 ： 〒510-0235 三重県鈴鹿市南江島町17番32号

設立 ： 1971年4月22日

代表 ： 代表取締役社長 栗林 由幸

資本金 ： 5,000万円

事業内容： 複合型インドアプレイグラウンド事業、

ファミリーアミューズメント事業、体験参加型施設事業、ICT教育事業

URL ： https://www.karzoc.co.jp/