『プロジェクト東京ドールズ』×『アリス・ギア・アイギス』復刻コラボイベント開催決定！

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『アリス・ギア・アイギス（以下、アリスギア）』にて、2025年10月28日(火)より『プロジェクト東京ドールズ（株式会社スクウェア・エニックス）』との復刻コラボイベントの開催を決定いたしました。

【『プロジェクト東京ドールズ』コラボ記念PV】https://youtu.be/uMtTKRM1TXo

『アリスギア』は、「アクトレス」と 呼ばれる少女たちを導きながら、謎の機械生命体・ヴァイスと戦う3Dアクションシューティングゲームです。

2025年10月28日（火）より、『プロジェクト東京ドールズ』と『アリスギア』との復刻コラボイベント開催が決定いたしました。コラボ開催に先駆けてキービジュアルやコラボ記念PVを公開しているほか、抽選でオリジナルグッズが当たるTwitterキャンペーンも実施しております。

本コラボの続報は、アリスギア公式Twitter（@colopl_alice）やゲーム内お知らせ等でお届けしますので、続報をお待ちください。

【『プロジェクト東京ドールズ』コラボ記念PV公開！】

『プロジェクト東京ドールズ』復刻コラボイベント開催に先駆けて、『アリスギア』公式Twitterと公式YouTubeにて復刻コラボ記念PVを公開中です。Candy Starのコスチュームを着用したライブ風映像をお楽しみください。

＜コラボ記念PV YouTubeURL＞https://youtu.be/uMtTKRM1TXo

【『プロジェクト東京ドールズ』×『アリス・ギア・アイギス』コラボキービジュアルを公開！】

『プロジェクト東京ドールズ』×『アリス・ギア・アイギス』の復刻コラボ開催を記念して、コラボキービジュアルを公開しました。コラボイベントは10月28日(火)15:00から開催予定となりますので、お楽しみに。

【みんなでフリフリ！フィール集めようキャンペーン】

復刻コラボイベント開催を記念して、特設サイトにて公開されているミニゲームの結果をTwitterにシェアすると抽選でオリジナルペンライトセットが当たるキャンペーンを実施いたします。アリスギアの公式Twitterをフォローしたうえで、ミニゲームの結果をハッシュタグをつけてシェアすることで応募完了となります。

＜プレゼント内容＞

・オリジナルペンライト 3キャラセット 10名様

＜開催期間＞ ～ 11月17日（月）14：59 予定

＜特設サイト＞ https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/collabo_projecttokyodolls_2025/

＜『アリスギア』公式Twitter＞ https://x.com/colopl_alice

【『プロジェクト東京ドールズ』コラボ記念 ウェルカムバックプレゼント】

『プロジェクト東京ドールズ』とのコラボ開催を記念して、ゲームを新規で始めてくれたお客様と、復帰してくれたお客様を対象に、ゲーム内アイテム「スカウトポイント」をプレゼント中です。

＜プレゼント内容＞

いずれかの条件を満たしたお客様に、「スカウトポイント×1000」をプレゼントいたします。

条件1：アリスギアを新たに始めたお客様

条件2：アリスギアの最終ログインが2025年7月15日（火）以前のお客様

【『プロジェクト東京ドールズ』概要】

首都、東京 ー

アイドル活動の裏で異形の存在「ピグマリオン」と戦う

アイドルグループ「DOLLS」の活躍を描く

スマートフォン向け美少女アクションRPG

（株式会社スクウェア・エニックスが2021年まで運営、現在サービス終了済み）

【アリス・ギア・アイギス 基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！今後もさまざまな企画展開にご期待ください！

◆アプリ名 ：アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル ：武装カスタマイズアクション

◆価格 ：アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/

▼DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice

◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y

【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ：イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

・海老川兼武：メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

・柳瀬敬之：メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

・ZUNTATA：株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名： 株式会社ピラミッド http://www.pyramid-inc.net/

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト

設立： 2001年9月28日

資本金： 6,630万円（2020年9月末日時点）

代表者： 代表取締役社長 柏木准一

事業内容： コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務

「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。

