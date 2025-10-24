１１月２日（日）宮城県亘理町育樹を実施

公益財団法人イオン環境財団

公益財団法人イオン環境財団（理事長 岡田元也 イオン株式会社取締役兼代表執行役会長 以下当財団）は、１１月２日（日）に「宮城県亘理町育樹」を実施します。

宮城県の南東部に位置し太平洋に面する亘理町は、農業が盛んな美しい自然に囲まれた町ですが

２０１１年の東日本大震災で海岸防災林が流失し、大きな被害を受けました。

当財団は、２０１６年に宮城県、亘理町と「みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動」の連携協定を

締結し、２０１８年まで海岸防災林とみどりあふれる森林の再生を目的に、植樹を実施してまいりました。

２０２２年からは宮城県「みやぎ海岸防災林森林整備支援事業」に参画し、間伐等のメンテナンスや

植樹地の観察会等の環境教育も実施しています。

これまでの９年間に植樹した苗木は５５,０００本で、植樹ならびに育樹活動に参加されたボランティアの皆さまは、全国から３,７００人を超えています。

１０年目の本年は、１１月２日に１５０人の皆さまと育樹活動および環境学習を実施します。

当財団は、次代を担う子どもたちに豊かな自然を引き継ぐため、今後も里山づくりをはじめとする環境

活動に積極的に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124027/table/61_1_22c474d43808514c6fec22c20e9132d6.jpg?v=202510240457 ]2023年植樹