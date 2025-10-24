【エーデルワイス沖縄】沖縄県推奨 令和７年度 優良県産品　最優秀賞『沖縄 島果のしずく』

株式会社 エーデルワイス

株式会社エーデルワイス沖縄(https://edelweiss.okinawa/)（代表取締役社長：大城 馨）は、沖縄県推奨の優良県産品に、『沖縄 島果のしずく』シリーズのヒラミーレモンフィナンシェ・ 黒糖フィナンシェ・たんかんフィナンシェが、最優秀賞に推奨されました。

沖縄県産の素材を活かした、ひとくちサイズのフィナンシェ

“沖縄の豊かで美味しい県産素材を、もっとたくさんの方に届けたい！”という想いからパティシエが作る新しい「沖縄土産菓子」として2015年に発売された「沖縄 島果のしずく」の3つのフレーバーが、令和7年度沖縄県優良県産品の最優秀賞に推奨されました。

沖縄 島果のしずくは、沖縄独特の風土により培われてきた食文化、島に降り注ぐ太陽と海風、豊かな大地で育まれている素材をフランス伝統菓子「フィナンシェ」と重ねた、しずく形でひとくちサイズの可愛らしいお菓子です。バター100％にこだわり、卵、砂糖、アーモンドパウダーなどお菓子本来の美味しさとなるシンプルな素材に、沖縄県産素材を合わせてひとつひとつ丁寧に焼きあげました。

『沖縄 島果のしずく』について

ヒラミーレモンフィナンシェ

〈ヒラミーレモンフィナンシェ〉

しっとり生地に、キュンっと爽やかな沖縄県産ヒラミーレモンのコンフィチュールを絞って焼きあげました。

価格：4個入 \650（税込\702）／12個入 \1,480（税込\1,598）／20個入 \2,400（税込\2,592）

黒糖フィナンシェ

〈黒糖フィナンシェ〉

沖縄県産黒糖とバターの香り豊かなフィナンシェ生地の中に、まろやかなミルク餡をたっぷり絞って焼きあげまし た。

価格：4個入 \650（税込\702）／12個入 \1,480（税込\1,598）／20個入 \2,400（税込\2,592）

〈たんかんフィナンシェ〉

〈たんかんフィナンシェ〉

バターの香りと優しい味わいのフィナンシェ生地に、沖縄県本部町産たんかんの爽やかな香りと甘さのコンフィチュールを包んで焼きあげました。

価格：4個入 \650（税込\702）／12個入 \1,480（税込\1,598）

沖縄県中頭郡西原町字東崎4-12

TEL：098-944-2561

FAX：098-882-8899

【HP】 https://edelweiss.okinawa/

【オンラインショップ】 https://shop-edelweissokinawa.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/edelweiss.okinawa/