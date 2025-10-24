笑顔道鍼灸接骨院グループ、舞台「また本日も休診～山医者のうた～」にて出演者へのコンディショニングサポートを実施

株式会社爽健グローバル

この度、株式会社爽健グローバル (本社：東京都新宿区、代表取締役：福田秀人、以下爽健グローバル)が 運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、舞台「また本日も休診～山医者のうた～」にて出演者ならび に関係者様へのコンディショニングサポートを実施いたします。

笑顔道鍼灸接骨院グループは、一般の方からトップアスリートまで、健康で安全・安心な生活をサポートす る鍼灸接骨院グループとして高い技術力を強みとし、人々の健康管理から様々なスポーツ競技へのト レーナー派遣の他にアスリート支援、スポーツ支援を積極的に行っております。 今回は、舞台「また本日も休診～山医者のうた～」にて、日頃より多方面で活躍されている出演者の皆様がより良い状態で本番に挑めるように、疲労除去はもちろん演技に十分なコンディションになるよう施術を行わせていただきます。このように連日続く舞台は、身体への負担も大変大きいものです。これ からもコンディショニング（施術）を行い、常により良い状態を保てるよう全力で支援してまいります。

■舞台「また本日も休診～山医者のうた～」

＜あらすじ＞

昭和 50 年代、那須高原のてっぺんに建つ見川医院。医師・見川鯛山（柄本明）は地域医療に尽力…する はずが、診療所にはまたもや「本日休診」の札が…。 今日も悪友の大工・六さん（佐藤B作）と狩猟やパチンコ三昧で、仕事はそっちのけ。おかげで茶畠巡査 （笹野高史）や村人たちには「ヤブ医者」と呼ばれる始末なのである。そんな鯛山を尻に敷きながら、明 るく支えるのは、勝気で情に厚い妻・テル子（渡辺えり）。村には、山奥で一人暮らしをする民代（江口 のりこ）、村一番の貧乏人である茂（林翔太）と妻・ナツ（市川美織）など、ひと癖もふた癖もある住民 たちが暮らしている。 そんな中、村を揺るがす騒動が―。 豊かな自然を誇る鷲ッ羽山に、リゾート開発の話が持ち上がったのだ。山の売却に反対する民代は、村人 たちから疎まれるが、鯛山は彼女の自然への想いに心を動かされる。一方で、村の未来を考えれば開発も 無視できず、葛藤の日々が続く。 広大な高原に四季が移ろいゆく山村で、繰り広げられる笑いと涙の人間模様とは…。

＜日程／会場＞

東京公演：2025年10月23日（木）～11月2日（日） ／ 明治座

＜企画・製作＞

明治座

＜企画協力＞

ノックアウト

＜キャスト＞

柄本明 ／ 渡辺えり ／ 江口のりこ ／ 佐藤B作 ／ 笹野高史 ／ ほか

＜スタッフ＞

原作：見川鯛山「田舎医者シリーズ」

脚本・演出：田村孝裕

音楽：パスカルズ

美術：石原敬

照明：吉川ひろ子

音響：大久保友紀

映像：O-beron inc.

衣裳：大井崇嗣

ヘアメイク：福島久美子

演出助手：有坂美紀 荻原秋裕

舞台監督：柳田 諒 小野文隆

宣伝ヘアメイク：福島久美子 田中智子（渡辺えり）

宣伝衣裳：大井崇嗣

宣伝デザイン：タカハシデザイン室

宣伝写真：野口 博

宣伝イラストレーション：吉田 健

公式サイト :https://kyushin2025.com/

■株式会社爽健グローバル

笑顔道鍼灸整骨院グループは一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーテ ィストまでサポートを行っている鍼灸整骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業 界にて体調管理から治療のサポートを行っています。

社名 ：株式会社爽健グローバル

代表者 ：代表取締役 福田 秀人

所在地 ：東京都新宿区西新宿 8-14-24 西新宿 KF ビル 706

設立 ：平成15年10月

事業内容：接骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジ

ム経営を中心とするヘルスケア事業、 在宅医療マッサー

ジ医療機器卸・販売など

URL ：http://www.egaodo-souken.com/

笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない！」を合言葉に、笑顔道の仲間達（以下・道生）と共に挑戦し続ける22年でした。

患者様満足度（CS）への挑戦、道生満足度（ES）への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの22年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。

私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題（子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…）解決の答えがあると信じています。

21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。

『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す！』

代表取締役 福田秀人

これまでのスポーツサポート契約一覧 ※令和７年８月３１日まで

東京オリンピック2020 スケートボード男子・女子

東京オリンピック2022 卓球女子

パリオリンピック2024 スケートボード男子・女子

■サッカー

J.LEAGU 横浜FC

なでしこリーグ ニッパツ横浜FCシーガルズ

熊谷紗希選手（ロンドン・シティ・ライオネス所属 なでしこJAPAN）

JFL 鈴⿅ポイントゲッーズ／JFL Y.S.C.C横浜／社会人チーム ONODERA FC・ONODERA FC BLOOM

■野球

NPB 埼⽟西武ライオンズ

牧田和久選手（元MLBサンディエゴ・パドレス）／山口俊選手（元MLBトロント・ブルージェイズ）

女子硬式野球 九州ハニーズ

■モータースポーツ

SUPER GT500 NISMO／NISMO NDDP

SUPER GT300 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号

SUPER耐久 GTNET MOTOR SPORT／KCMG／GAINER／WAIMARAMA Racing

レーシングドライバー 松下信治選手／NISMO

■柔道

視覚障碍者柔道女子日本代表／講道館ハワイ柔道教室／スポーツひのまるキッズ

ルーマニア代表チーム／柔道マガジン杯／Winter Challenge Tournament 2023.2024.2025

■バスケットボール

B.LEAGUE 福島ファイヤーボンズ／横浜エクセレンス

■ダンス

D.LEAGUE （20-21～25-26）

avex ROYALBRATS／KADOKAWA DREAMS／KOSE 8ROCKS／CyberAgent Legit

SEGA SAMMY LUX／CHANGE RAPTURES／FULLCAST RAISERZ

Benefit one MONOLIZ／Medical Concierge I’moon ／LIFULL ALT-RHYTHM

dip BATTLES／Valuence INFINITIES／DYM MESSENGERS／List::X

LDH SCREAM／M&A SOUKEN QUANTS

チアダンス

DANCE FORCE ／世界選手権world Champion 「BLUE FORCE」

■卓球

T.LEAGUE 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」

■フットサル

F.LEAGUE Y.S.C.C.横浜

デルミリオーレクラウド群馬／BANFF TOKYO

■ラクビー

SUPER RYGBY The New South Wales Waratahs／The ACT Brumbies

みなとラグビ―スクール／東京サントリーサンゴリアズアカデミー青山校・府中校

■自転車競技

公益財団法人日本自転車連盟

BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」／ TOYO TIRES DOWN TOWN BMX2023-2025

ロードレース VICTOIRE HIROSHIMA

■ウィンタースポーツ

公益財団法人全日本スキー連盟

スキージャンプ 小林陵侑選手／アルペンスキーユース日本代表チーム

スノーボード 鬼塚雅選手

■格闘家

武尊選手／WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手／森俊樹選手／神龍誠選手

高野人母美選手 ／神部建斗選手 ／鈴木千裕選手／藤田大和選手

■大相撲

木瀬部屋／⽟ノ井部屋／大相撲 大関 栃ノ心関

■その他

スペシャルオリンピックス日本／一般社団法人ワールドスケートジャパン

リンクホッケー日本代表／ホノルルトライアスロン／九十九里トライアスロン2019

ビーチバレー井上真弥選手／サマンサタバサ ガールズコレクション トーナメントゴルフ

全日本プロシニアゴルフ選手権／かけっこS＆Cスクール／ボールパーク

シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手／世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手

女子プロゴルファーエイミーコガ選手 他多数

■アーティスト・LIVE

a-nation (2017-2019.2024-2025)

FREEDOM (2019-2023)

VIVA LA ROCK (2022-2025)

The Drop FESTIVAL (2022-2024)

WIRED MUSICFESTIVAL’19

THE HOP (2022-2024)

PASSPO☆／風男塾

倖田來未／ソナーポケット10th Anniversary Tour flower

AK-69 全国ツアー(2021-2025)

清木場俊介／CANDY TUNE／predia／BAND-MAID

AI「RESPECT ALL」

GAKUTO 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2020 KHAOS

■舞台

クリスマスキャロル (2019-2024)

メイジ・ザ・キャッツアイ

赤ひげ

松平健芸能生活50周年記念公演

舞台「サザエさん」

舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』

他多数

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名 株式会社爽健グローバル